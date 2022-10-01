Про це йдеться у заяві МЗС Грузії.

“Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує проведені Російською Федерацією “референдуми” та незаконну анексію території України, яка є відкритим актом зміни міжнародно визнаних кордонів України силовими методами”, – наголосили у відомстві.

А також додали, що Росія своїми незаконними діями вкотре грубо порушила фундаментальні принципи міжнародного права, які захищають територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

“Грузія, яка вже пережила спроби силової зміни кордонів, ніколи не визнає результати так званих “референдумів”, проведених в регіонах України, і вкотре чітко заявляє про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, – зауважили у МЗС Грузії.

Варто зазначити, що раніше у Міністерстві закордонних справ Грузії засудили проведення незаконних “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Крім того, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що її країна не визнає російські псевдореферендуми, які насправді є черговим проявом “цинічних дій” РФ.

“Ми маємо категорично засудити “референдуми”, які проводяться у східній Україні. Ми знаємо, що означають “референдуми” на окупованих територіях, тим більше в умовах війни. Це вкрай цинічні дії Росії, абсолютно неприйнятні для нас, для світу, для цивілізованих людей”, – зауважила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.