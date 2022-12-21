21 грудня уряд Грузії відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт загальною вартістю більш як 560 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Грузії.

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником Міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження генераторів, придбаних Урядом Грузії для подальшої відправки в Україну.

Мовиться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, помпових агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об’єктів.

Посольство України в Грузії висловило вдячність Уряду Грузії та особисто прем’єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі, віце-прем’єр міністру, міністру економіки та сталого розвитку Грузії Левану Давіташвілі, а також усім співробітникам органів виконавчої влади Грузії, які долучились до благочинної справи допомоги тисячам мирних людей в Україні.

Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом, – зазначили у повідомленні.

Раніше Азербайджан передав Україні енергетичне обладнання. Перший вантаж вже надійшов до країни.

8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.

Окрім цього, 21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною у межах акції #LightUpUkraine.