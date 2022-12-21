Про це повідомляє пресслужба посольства України в Грузії.
Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником Міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження генераторів, придбаних Урядом Грузії для подальшої відправки в Україну.
Мовиться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, помпових агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об’єктів.
Посольство України в Грузії висловило вдячність Уряду Грузії та особисто прем’єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі, віце-прем’єр міністру, міністру економіки та сталого розвитку Грузії Левану Давіташвілі, а також усім співробітникам органів виконавчої влади Грузії, які долучились до благочинної справи допомоги тисячам мирних людей в Україні.
Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом, – зазначили у повідомленні.
Раніше Азербайджан передав Україні енергетичне обладнання. Перший вантаж вже надійшов до країни.
8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.
Окрім цього, 21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною у межах акції #LightUpUkraine.
- Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
- В уряді Латвії погодили підтримати ініціативу Міністерства культури щодо виділення 559 640 євро з коштів державного бюджету на придбання генераторів для українських державних масмедіа.
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- В Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.