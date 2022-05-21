Про це повідомляє видання Грузия Online.
Підписи під документом “Концепція ініціативи “Оборона та стримування” поставили перший заступник міністра оборони Лела Чиковані та заступник помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.
“Цей рамковий документ покликаний визначити напрями нової ініціативи двосторонньої співпраці у сфері безпеки на найближчі роки”, — йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Грузії.
Заступниця міністра оборони Грузії зазначила, що оформлений документ є продовженням “Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії”, яка була підписана у Тбілісі у жовтні 2021 року міністрами оборони Грузії та США.
Також очільник оборонного відомства Грузії Джуаншер Бурчуладзе на зустрічі з американською делегацією відзначив стратегічний характер співпраці з США в оборонній сфері та подякував американській стороні за підтримку.
Нагадаємо, що двосторонні консультації щодо оборони між Грузією та США проводяться щорічно.
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