Представники міністерств оборони Грузії та США підписали у Тбілісі новий документ про співпрацю у військовій сфері на 20 років.

Про це повідомляє видання Грузия Online.

Підписи під документом “Концепція ініціативи “Оборона та стримування” поставили перший заступник міністра оборони Лела Чиковані та заступник помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

“Цей рамковий документ покликаний визначити напрями нової ініціативи двосторонньої співпраці у сфері безпеки на найближчі роки”, — йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Грузії.

Заступниця міністра оборони Грузії зазначила, що оформлений документ є продовженням “Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії”, яка була підписана у Тбілісі у жовтні 2021 року міністрами оборони Грузії та США.

Також очільник оборонного відомства Грузії Джуаншер Бурчуладзе на зустрічі з американською делегацією відзначив стратегічний характер співпраці з США в оборонній сфері та подякував американській стороні за підтримку.

Нагадаємо, що двосторонні консультації щодо оборони між Грузією та США проводяться щорічно.