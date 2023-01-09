Грузія відкинула запит України повернути комплекси «Бук», котрі Київ надав їй у 2008 році

Про це зазначив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов у статті “Європейській правді”.
Україна закликала повернути комплекси “Бук”, які були передані Грузії тоді, коли РФ напала на неї у 2008 році.
Також запит української сторони містив і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.
Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.
Водночас, Касьянов наголосив, що навіть за наявності таких проблем, позитиву у відносинах набагато більше.
Перш за все, мовиться про грузинських добровольців, які воюють у лавах ЗСУ.
На жаль, вже 36 грузинських героїв загинуло, боронячи українську землю.
Їхні звитяга та хоробрість на віки залишаться в пам’яті українців”, – заявив Касьянов.
Також, додав він, між Україною та Грузією відсутні суттєві розбіжності у питанні взаємної політичної підтримки на міжнародній арені, включаючи деокупацію суверенних територій.
Окрім цього, зауважимо, що 21 грудня уряд Грузії відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт загальною вартістю більш як 560 тисяч доларів.
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