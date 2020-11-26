Грузія вводить комендантську годину до кінця січня

Уряд Грузії посилив карантинні обмеження на території країни у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу. Однак карантин обіцяють послабити на новорічні свята.

Про це повідомляє видання Грузия Online.

Згідно з рішенням влади, комендантська година, яка наразі впроваджена у семи найбільших містах, поширюється на всю територію Грузії. З 21:00 до 05:00 заборонено виходити на вулицю. Однак дія цього обмеження скасовується на передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Забороняється міжміське пасажирське сполучення, за винятком таксі. Ресторанам дозволено продавати страви лише з собою та на доставку. Спортзали, басейни, художні студії та інші заклади будуть закритими.

Дитсадки та ясла тимчасово зупиняють роботу, а школи переходять на дистанційне навчання. Також не працюватимуть усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини, крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

Уряд країни пообіцяв, що карантин з 24 грудня до 2 січня буде послабленим. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення.

Влада Брюсселя і франкомовних провінцій Бельгії вирішили продовжити дію комендантської години до 13 грудня.