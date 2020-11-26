Грузія вводить комендантську годину до кінця січня

Covid-19 Україна

оновлено 27.11.2020 о 17:02

Всього:

693407 (+16218)

Хворіють:

355260 (+16218)

Вилікувались:

326238 (+8843)

Померло:

11909 (+192)

17:19 Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6,5 тис. грн відклали на кінець 2021 року
16:47 У Південній Кореї безсимптомні хворі на COVID-19 масово заражають людей
16:31 Жителі Швеції втрачають віру в національну стратегію боротьби з COVID-19, – опитування
15:44 Китайський виробник дисплеїв відмовив США у локальному IPO на 1,8 млрд доларів
Ексклюзив
15:39 У центрі Києва почали встановлювати головну новорічну ялинку України: фото
15:08 Міла Йовович показала перші кроки своєї 9-місячної доньки: відео
15:00 У Києві через COVID-19 новорічні свята в дитсадках та школах пройдуть без батьків і гостей
14:46 У ВООЗ закликали рухатися щодня, а Тедрос Гебреісус показав, як це робить він
14:15 Курс Bitcoin у п’ятницю продовжив знижуватися після різкого обвалу напередодні, – Bloomberg
14:00 Девід Лінч проведе віртуальний концерт за участю Стінга і Кеті Перрі
13:44 У Венесуелі засудили 6 американських керівників нафтової компанії Citgo
13:27 У «Слузі народу» звинуватили депутата Київоблради Москаленка у підкупі колег: той відповів
12:58 Разумков скликає на суботу нараду голів фракцій: очікуються Шмигаль і Єрмак
12:31 Зірка «Друзів» Меттью Перрі оголосив про заручини
12:00 У МОЗ планують оцінити ефективність «карантину вихідного дня» наступного тижня
Ексклюзив
11:56 Кривавий розпродаж: у Києві провели марш до Всесвітнього дня без хутра
11:27 Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія підхопили COVID-19
10:54 В Індії вироблятимуть понад 100 млн доз російської COVID-вакцини на рік
10:45 Вакцину проти COVID-19 AstraZeneca додатково протестують
10:00 Українські студенти створили онлайн-ресторан пам'яті зі стравами, якими харчувалися під час Голодомору
09:28 У центрі Києва в будівлі президії Нацакадемії аграрних наук знайшли схованку зі зброєю та вибухівкою: фото
09:22 Канада може схвалити вакцину Pfizer проти COVID-19 в грудні
08:01 Трамп погодився залишити Білий дім, якщо виборники проголосують за Байдена
07:30 Сьогодні по всій Україні буде прохолодно і сонячно
01:24 Чи антивакцинатори насправді впливають на рівень вакцинації?
00:07 Директора музею Революції Гідності викликали на допит

26 листопада

23:32 Соратник Коломойського Палиця заявив про хабарі «слугам» за підтримку держбюджету, але до поліції не писатиме
22:49 Визначено переможців конкурсу найкумедніших знімків домашніх тварин: незабутні фото
22:42 До нових виборів: Європарламент закликає ЄС припинити будь-які виплати Білорусі
22:01 Уряд був вимушений скоротити дефіцит бюджету на 2021 рік через МВФ — голова Мінфіну
21:18 Зеленський вніс до Ради три законопроєкти щодо підтримки бізнесу на карантині: деталі

Грузія вводить комендантську годину до кінця січня

Уряд Грузії посилив карантинні обмеження на території країни у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу. Однак карантин обіцяють послабити на новорічні свята.

Четвер, 26 листопада 2020, 15:07

Про це повідомляє видання Грузия Online.

Згідно з рішенням влади, комендантська година, яка наразі впроваджена у семи найбільших містах, поширюється на всю територію Грузії. З 21:00 до 05:00 заборонено виходити на вулицю. Однак дія цього обмеження скасовується на передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Забороняється міжміське пасажирське сполучення, за винятком таксі. Ресторанам дозволено продавати страви лише з собою та на доставку. Спортзали, басейни, художні студії та інші заклади будуть закритими.

Дитсадки та ясла тимчасово зупиняють роботу, а школи переходять на дистанційне навчання. Також не працюватимуть усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини, крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

Уряд країни пообіцяв, що карантин з 24 грудня до 2 січня буде послабленим. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. 

  • На початку листопада в Іспанії протестували проти обмежувальних заходів, запроваджених у країні через коронавірус. Протести відбулися у Мадриді, Малазі, Логроньйо та Сантандері.
  • Також в історичній частині Італії, Флоренції, 20 осіб затримали в результаті антикарантинних протестів, які переросли в жорсткі зіткнення з поліцією.
Теги: Грузія, Коронавірус, локдаун

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись