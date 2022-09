Про це йдеться у повідомленні МЗС Грузії у Twitter.

“Грузія засуджує незаконні референдуми, організовані Росією на окупованих територіях України. Ці спроби анексії територій України є неприпустимими. Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – йдеться у повідомленні.

🇬🇪 condemns the illegal referenda staged by 🇷🇺 in the occupied territories of 🇺🇦. These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine

