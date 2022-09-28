У Міністерстві закордонних справ Грузії засудили проведення незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Грузії у Twitter.

“Грузія засуджує незаконні референдуми, організовані Росією на окупованих територіях України. Ці спроби анексії територій України є неприпустимими. Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – йдеться у повідомленні.

🇬🇪 condemns the illegal referenda staged by 🇷🇺 in the occupied territories of 🇺🇦. These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine — MFA of Georgia (@MFAgovge) September 28, 2022

Варто зазначити, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна не визнає ці псевдореферендуми, які насправді є черговим проявом “цинічних дій” РФ.

“Ми маємо категорично засудити “референдуми”, які проводяться у східній Україні. Ми знаємо, що означають “референдуми” на окупованих територіях, тим більше в умовах війни. Це вкрай цинічні дії Росії, абсолютно неприйнятні для нас, для світу, для цивілізованих людей”, – заявила Зурабішвілі,

Крім того, заступниця Генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло наголосила на засіданні Ради Безпеки 27 вересня, що так звані сепаратистські “референдуми”, які вже завершилися на тимчасово окупованих територіях східної України, не були законними згідно з міжнародним правом, і що організація залишається повністю відданою суверенітету та єдності України в її межах.

ДіКарло зазначила, що кроки РФ, зокрема й псевдореферендуми, загрожують подальшою ескалацією. “Поки ми збираємося, так звані референдуми просто проводилися окупаційною владою в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях”, — зазначила вона.

За її словами, голосування, яке відбувалося під час збройного конфлікту, в якому де-факто влада ходила від дверей до дверей із російськими солдатами, не можна розглядати як законне волевиявлення народу.

Односторонні дії, спрямовані на надання вигляду легітимності спробі силового захоплення однією державою території іншої держави, водночас претендуючи на те, щоб представляти волю народу, не можуть розглядатися як законні згідно з міжнародним правом. Вона також зауважила, що РФ зобов’язана, згідно з міжнародним правом, поважати закони України під час управління окупованими територіями.