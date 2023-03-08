У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що 7 березня на протестах проти закону щодо "іноагентів" затримали 66 осіб за хуліганство та непокору вимогам поліції на мітингу під будівлею парламенту.

Про це йшлося в етері грузинського телеканалу Mtavari.

У відомстві зауважили, що проти мітингувальників порушили справу за статтями 166 і 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, і “факти правопорушень, скоєних зазначеними особами, будуть передані до суду у встановлений законом термін”.

Розслідування розпочали відповідно до статей 353 і 187 Кримінального кодексу Грузії щодо насильницьких інцидентів, які були на акції протесту біля будівлі парламенту.

Зазначається, що з боку міністерства нададуть відповідну правова оцінка діям всіх осіб, які “сприяли й організували переростання мирного протесту в насильницьку акцію”.

У відомстві також заявили, що внаслідок “насильницьких дій мітингувальників постраждали близько 50 співробітників МВС”. Деякі з них потребували хірургічного втручання і досі перебувають у медичних установах, йшлося в етері.

Також під час акції постраждали громадяни.

Що відомо про ситуацію у Грузії?

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Законопроєкт підтримали 76 депутатів, проти — 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени керівної партії “Грузинська мрія”.

Проєкт закону про “іноагентів” мали обговорити 9 березня, тому зміна рішення стала несподіванкою для усіх сил, зокрема й для опозиції.

6 березня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії обговорили законопроєкти про “іноагентів”. На засіданні сталася бійка. Деяких опозиціонерів силою вивели із зали засідань комітету.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що використає своє право і накладе вето на закон. Одначе, керівна партія, ймовірно, зможе його подолати.

Своєю чергою, представники грузинської опозиції, журналісти, країни ЄС та США зауважують, що грузинська влада намагається запозичити досвід РФ, створюючи репресивний механізм.

У Брюсселі наголосили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Невдоволення законопроєктом вислови й громадяни Грузії, які увечері 7 березня зібрались під будівлею грузинського парламенту на мирний протест, який перетворився на сутички з правоохоронцями. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Поліціянти використовували проти учасників протесту сльозогінний газ та водомети.

У ході сутичок учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі.

Згодом спецпризначенці Грузії знову почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про “іноагентів”. Силовики знову застосували сльозогінний газ та водомети.