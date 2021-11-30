НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривні за долар у вівторок, 30 листопада. Отже, гривня оновила 4-місячний мінімум проти долара. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку, чим знецінили гривню.

Ситуацію з національною валютою показує НБУ.

Ситуацію погіршила заява президента Володимира Зеленського про можливий державний переворот.

Міжбанк скоротив обороти: обсяг угод на Bloomberg зменшився з $337 млн до $247 млн. Водночас Нацбанку довелося знову продавати долар для підтримки гривні — близько $53-54 млн за різними оцінками.

Це менше обсягу минулого тижня, коли НБУ, згідно з офіційним звітом, викинув на ринок $630,1 млн. Що підтверджує слабкий валютний продаж експортерів.

З-поміж валютних покупців виділявся ПУМБ Ріната Ахметова, а на продажу — Нацбанку ще Райффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь Банк.

Купівлю долара ПУМБом пояснювали по-різному: хтось говорив про виведення дивідендів, яке прогнозувалося давно і може зайняти тривалий час, а хтось припускав викуплення євробондів підприємств Ахметова та оплату вугілля.

До кінця тижня очікується глибша девальвація гривні.

#Букви звернулися до фінансового аналітика Сергія Діденка із запитанням, чи могли слова Володимира Зеленського вплинути на інвестиційну привабливість країни та, відповідно, на курс гривні:

“Безумовно”, – відповів експерт, “Це впливає на розуміння інвесторів щодо зростання ризиків та потенціалу їх матеріалізації в умовах подальшої діяльності на борговому ринку в нашій країні”.

Діденко зазначив, що це також посилює невизначеність на тлі наявної безпекової ситуації, обумовленої нагромадженням військ на кордоні.

Істотні розбіжності в позиції очільника Офісу президента Андрія Єрмака та президента України Володимира Зеленського з позицією Сполучених Штатів Америки лише погіршують інвестиційний клімат, охолоджуючи інтерес іноземних інвесторів. Немає ясності щодо оцінки та потенціалу розвитку подій, — досі цього не пояснили ні нам, ні Білому дому.

“Ба навіть більше, раптом почали говорити про державний переворот. Фактично, вони посилили тезу, що є загроза, і що гірше – ця невизначеність лише посилилася й істотно підвищила інвестиційні ризики! Це ключове: у відповідних умовах інвестори не можуть прорахувати свою стратегію, а це означає, що вони припиняють будь-які стосунки з державою“, – зазначив Діденко.

Минулого тижня Мінфін намагався розмістити цінні папери, але безрезультатно – і попри високу, надзвичайно привабливу ціну, інтерес іноземних інвесторів залишився млявим.

“Саме невизначеність є ключовим фактором тих подій, які ми зараз спостерігаємо. Володимир Зеленський робить ну просто жахливі речі. Якби був такий “анекдот” у більш стабільній ситуації, йому, можливо, сказали б “айайай, більше так не роби”. Утім наразі в Україні всі й так напружені, на кордоні майже 100 тис. контингент з тактичних батальйонів й новими маневрами агресора, і президент цієї країни ще й говорить про внутрішню дестабілізацію – фактично цим він підтвердив проблему, яку і так постійно використовує в інформаційній війні агресор“, – зауважив фінансовий аналітик.

Він додав, що це неминуче позначилося на валютному ринку, адже попит значно почав переважати пропозицію. Попри рекордні з березня 2020 року інтервенції Нацбанку в обсязі 630 млн грн, національна валюта продовжила послабшання.