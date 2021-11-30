Ситуацію з національною валютою показує НБУ.
Ситуацію погіршила заява президента Володимира Зеленського про можливий державний переворот.
Міжбанк скоротив обороти: обсяг угод на Bloomberg зменшився з $337 млн до $247 млн. Водночас Нацбанку довелося знову продавати долар для підтримки гривні — близько $53-54 млн за різними оцінками.
Це менше обсягу минулого тижня, коли НБУ, згідно з офіційним звітом, викинув на ринок $630,1 млн. Що підтверджує слабкий валютний продаж експортерів.
З-поміж валютних покупців виділявся ПУМБ Ріната Ахметова, а на продажу — Нацбанку ще Райффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь Банк.
Купівлю долара ПУМБом пояснювали по-різному: хтось говорив про виведення дивідендів, яке прогнозувалося давно і може зайняти тривалий час, а хтось припускав викуплення євробондів підприємств Ахметова та оплату вугілля.
До кінця тижня очікується глибша девальвація гривні.
#Букви звернулися до фінансового аналітика Сергія Діденка із запитанням, чи могли слова Володимира Зеленського вплинути на інвестиційну привабливість країни та, відповідно, на курс гривні:
“Безумовно”, – відповів експерт, “Це впливає на розуміння інвесторів щодо зростання ризиків та потенціалу їх матеріалізації в умовах подальшої діяльності на борговому ринку в нашій країні”.
Діденко зазначив, що це також посилює невизначеність на тлі наявної безпекової ситуації, обумовленої нагромадженням військ на кордоні.
Істотні розбіжності в позиції очільника Офісу президента Андрія Єрмака та президента України Володимира Зеленського з позицією Сполучених Штатів Америки лише погіршують інвестиційний клімат, охолоджуючи інтерес іноземних інвесторів. Немає ясності щодо оцінки та потенціалу розвитку подій, — досі цього не пояснили ні нам, ні Білому дому.
“Ба навіть більше, раптом почали говорити про державний переворот. Фактично, вони посилили тезу, що є загроза, і що гірше – ця невизначеність лише посилилася й істотно підвищила інвестиційні ризики! Це ключове: у відповідних умовах інвестори не можуть прорахувати свою стратегію, а це означає, що вони припиняють будь-які стосунки з державою“, – зазначив Діденко.
Минулого тижня Мінфін намагався розмістити цінні папери, але безрезультатно – і попри високу, надзвичайно привабливу ціну, інтерес іноземних інвесторів залишився млявим.
“Саме невизначеність є ключовим фактором тих подій, які ми зараз спостерігаємо. Володимир Зеленський робить ну просто жахливі речі. Якби був такий “анекдот” у більш стабільній ситуації, йому, можливо, сказали б “айайай, більше так не роби”. Утім наразі в Україні всі й так напружені, на кордоні майже 100 тис. контингент з тактичних батальйонів й новими маневрами агресора, і президент цієї країни ще й говорить про внутрішню дестабілізацію – фактично цим він підтвердив проблему, яку і так постійно використовує в інформаційній війні агресор“, – зауважив фінансовий аналітик.
Він додав, що це неминуче позначилося на валютному ринку, адже попит значно почав переважати пропозицію. Попри рекордні з березня 2020 року інтервенції Нацбанку в обсязі 630 млн грн, національна валюта продовжила послабшання.
- #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови політради політичної партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.
- Раніше Юрій Гудименко заявив, що Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді, аби ввести “надзвичайний стан” з метою завадити масовим акціям.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що співпало з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.