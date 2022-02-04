Про це повідомляє The Economist.
Згідно з підрахунками курсу 1 долар вартує 28,37 гривні. В Україні ціна “Біг Мака” становить 69 гривні, тобто 5,81 долара США. Це означає, що гривня недооцінена на 58,1% щодо долара.
У 2021 році різниця становила 61,1%, а це на 3% менше. Завдяки таким змінам українська гривня піднялася ще на одну позицію.
Враховуючи різницю ВВП на душу населення, “Міг Мак” в Україні мав би коштувати на 41,8% менше. Виходить, що гривня недооцінена на 28,1%.
Наразі гривня шоста у рейтингу найбільш недооцінена валюта світу. Нижче Україні знаходиться Румунія, Малайзія, Індонезія, Туреччина. Найбільш недооціненою виявився російський рубль.
Лідерами та переоціненими виявилися швейцарські франки та норвезькі крони.
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- Раніше, уряд Великої Британії оголосив про досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Днями британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.