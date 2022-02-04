Згідно з "індексом Біг Мака" економічного журналу "The Economist" українська гривня піднялася в рейтингу валют в 2022 році, однак досі недооцінена на 58,1% щодо долара. Найбільш недооціненою виявилася російська валюта.

Про це повідомляє The Economist.

Згідно з підрахунками курсу 1 долар вартує 28,37 гривні. В Україні ціна “Біг Мака” становить 69 гривні, тобто 5,81 долара США. Це означає, що гривня недооцінена на 58,1% щодо долара.

У 2021 році різниця становила 61,1%, а це на 3% менше. Завдяки таким змінам українська гривня піднялася ще на одну позицію.

Враховуючи різницю ВВП на душу населення, “Міг Мак” в Україні мав би коштувати на 41,8% менше. Виходить, що гривня недооцінена на 28,1%.

Наразі гривня шоста у рейтингу найбільш недооцінена валюта світу. Нижче Україні знаходиться Румунія, Малайзія, Індонезія, Туреччина. Найбільш недооціненою виявився російський рубль.

Лідерами та переоціненими виявилися швейцарські франки та норвезькі крони.