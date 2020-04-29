Про це режисер заявив в інтерв’ю виданню Bird in Fly.
“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проекту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – заявив Хржановський.
На його думку, критика проекту “Дау” пов’язана також з реалізацією проекту меморіального комплексу Бабиного Яру.
Також режисер звинуватив своїх критиків в антисемітизмі.
“Хто цим займається? У мене є якісь версії, але це не має значення. У Росії пропагандою займається держава, в Україні – приватні інвестори. Результати бувають схожі”, – вважає він.
Крім того, Хржановський також заявив, що його не усунуть від участі в проекті “Бабин Яр”.
“Я був запрошений наглядовою радою, що складається з дуже різних людей, що спираються на мої, вибачте, художні досягнення, або властиві мені навички і на ставлення до цього проекту в світі”, – додав він.
- Прокуратура відкрила справу за фактом катування немовлят з українських дитячих будинків під час знімання фільму “Дау. Дегенерація” російського режисера Іллі Хржановського.
- Депутати звернулися до “Меморіального центру “Бабин Яр” з приводу скандального режисера з РФ Іллі Хржановського. Вони вважають, що він не має працювати в київському Центрі.