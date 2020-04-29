Російський режисер, автор скандального проекту "Дау" Ілля Хржановський заявив, що скандали навколо нього в Україні влаштовує "організована злочинність".

Про це режисер заявив в інтерв’ю виданню Bird in Fly.

“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проекту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – заявив Хржановський.

На його думку, критика проекту “Дау” пов’язана також з реалізацією проекту меморіального комплексу Бабиного Яру.

Також режисер звинуватив своїх критиків в антисемітизмі.

“Хто цим займається? У мене є якісь версії, але це не має значення. У Росії пропагандою займається держава, в Україні – приватні інвестори. Результати бувають схожі”, – вважає він.

Крім того, Хржановський також заявив, що його не усунуть від участі в проекті “Бабин Яр”.

“Я був запрошений наглядовою радою, що складається з дуже різних людей, що спираються на мої, вибачте, художні досягнення, або властиві мені навички і на ставлення до цього проекту в світі”, – додав він.