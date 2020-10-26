У "Всенародному опитуванні", ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, брали участь переважно прихильники партії "Слуга народу" та люди, що проживають у селах.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг“.

Як повідомлялося раніше, паралельно з місцевими виборами 25 жовтня проходило “Всенародне опитування”, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським. За оцінками громадянської мережі ОПОРА, опитування проводили біля 55,5% виборчих дільниць по Україні.

Проте серед респондентів “Рейтингу” було 69% таких, що мали змогу взяти участь в опитувані на дільниці, на якій вони голосували.

При цьому серед тих, на чиїх дільницях опитування не проводили, 67% були готові взяти в ньому участь.

В середньому близько половини виборців, які мали змогу взяти участь в опитуванні, проігнорували його. Найбільше брали участь мешканці південних областей (49%), найменше — західних та східних (44%). В Києві 81% проігнорували опитування.

Брали участь в опитуванні переважно мешканці сіл (56% проти 49 та 33% у містах і облцентрах). Також серед тих, хто брав участь в опитуванні, було найменше прихильників партії “Європейська Солідарність” (27%), найбільше — прихильників партії “Слуга народу” (63%).

Примітно, що розподіл на тих, хто брав та не брав участь в опитуванні, приблизно рівномірний в усіх вікових групах. Немає відмінностей і за статтю.

В опитуванні взяли участь 9947 осіб у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів (тих, хто не голосував на виборах) та інтерв’ю на виході з виборчих дільниць.