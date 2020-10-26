Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг“.
Як повідомлялося раніше, паралельно з місцевими виборами 25 жовтня проходило “Всенародне опитування”, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським. За оцінками громадянської мережі ОПОРА, опитування проводили біля 55,5% виборчих дільниць по Україні.
Проте серед респондентів “Рейтингу” було 69% таких, що мали змогу взяти участь в опитувані на дільниці, на якій вони голосували.
При цьому серед тих, на чиїх дільницях опитування не проводили, 67% були готові взяти в ньому участь.
В середньому близько половини виборців, які мали змогу взяти участь в опитуванні, проігнорували його. Найбільше брали участь мешканці південних областей (49%), найменше — західних та східних (44%). В Києві 81% проігнорували опитування.
Брали участь в опитуванні переважно мешканці сіл (56% проти 49 та 33% у містах і облцентрах). Також серед тих, хто брав участь в опитуванні, було найменше прихильників партії “Європейська Солідарність” (27%), найбільше — прихильників партії “Слуга народу” (63%).
Примітно, що розподіл на тих, хто брав та не брав участь в опитуванні, приблизно рівномірний в усіх вікових групах. Немає відмінностей і за статтю.
В опитуванні взяли участь 9947 осіб у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів (тих, хто не голосував на виборах) та інтерв’ю на виході з виборчих дільниць.
- Численні повідомлення свідчили про те, що в деяких регіонах країни “опитування Зеленського” проводили неповнолітні.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь волонтерів у віці від 14 до 18 років у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо на це давали згоду їхні батьки. Цю саму інформацію підтвердив голова Нацполіції Ігор Клименко. Однак він зазначив, що те, що батьки давали на такі дії згоду, будуть перевіряти.
- Також стало відомо про випадки, коли опитування проводили діти, які не досягли і 14-річного віку.
- За оцінкою ОПОРА, орієнтовна сума витрат на проведення “всенародного опитування”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, 103 млн гривень. Його мали провести коштом партії “Слуга народу”.