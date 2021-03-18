Про інтерв’ю Байдена каналу ABC президенту РФ поставити питання на зустрічі з представниками громадськості Криму і Севастополя. Відео публікує Кремлівський пул РІА.

“Що стосується заяви мого американського колеги, ми дійсно, як він сказав, особисто знайомі. Що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров’я”, – сказав Путін, додавши, що він говорить це “без іронії й без жартів”.

Також він прокоментував ствердну відповідь Байдена на питання, чи є Путін вбивцею.

“Якщо говорити ширше про цю тему, то ось що хотілося б сказати. Коли ми оцінюємо інших людей, або коли оцінюємо інші держави, інші народи, ми завжди виглядаємо в дзеркало, ми завжди бачимо себе. Ми завжди перекладаємо на іншу людину то, ніж ми самі є, чим ми самі дихаємо”, – сказав Путін.

До того ж він згадав дитячу приказку і пояснив, що “це не просто жарт і психологічний сенс в цьому дуже глибокий”.

“Я згадую в дитинстві, коли ми у дворі сперечалися один з одним, ми говорили так: «Хто так обзивається, той так і називається». І це не випадково, це не просто жарт, психологічний сенс в цьому дуже глибокий. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості та думаємо, що він такий же як і ми. Виходячи з цього, оцінюємо його дії”, – сказав Путін.

«Кто как обзывается, тот так и называется». Путин ответил Байдену фразой из своего дворового детства pic.twitter.com/RiRZrdWoj4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2021