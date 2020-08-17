Згідно з останніми дослідженнями, антитіла до COVID-19 можуть зникнути вже через кілька місяців. Проте вчені вважають, що імунітет до цієї хвороби формують зовсім не вони, а Т-клітини.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Спочатку дослідники виявили пацієнтів, які перехворіли COVID-19, але так і не отримали антитіл до нього. І виявилось, що таких людей багато. Потім стало відомо, що багато у кого антитіла спочатку з’явилися, але за кілька місяців зникли. Тобто антитіла у даному випадку не забезпечуть довгостроковий захист від коронавірусу.

Тому дослідники почали шукати інший вихід. Йдеться про Т-лімфоцити.

Т-лімфоцити – імунні клітини, головне завдання яких – виявляти і знешкоджувати збудників, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин з’єднуються з білками на поверхні вірусів в організмі, руйнуючи їх.

Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих білків, кожен з яких розпізнає різні мішені. Оскільки Т-клітини залишаються в крові протягом багатьох років після перенесеної інфекції, вони також сприяють “довготривалій пам’яті” імунної системи.

Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли COVID-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус. Це зрозуміло. При цьому вчені виявили доволі загадковий нюанс – у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які “впізнають” вірус, – позитивним.

Ще більшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.

Тобто деякі люди вже мали певний рівень імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина. 40-60% з тих, хто ніколи не контактув із вірусом, мають такі Т-клітини. Отож Т-клітини і є таємним джерелом імунітету до COVID-19.

Це відкриття також допомагає зрозуміти стрімке зростання ризику хвороби з віком, або незрозуміла вченим здатність вірусу руйнувати селезінку.

Дослідження Т-клітин допоможе розробити ефективні вакцини та методи лікування хвороби.

Читайте також: Коронавірус деформує легені до невпізнаваності

Як формується імунітет

Мало хто зі школи пам’ятає, щр таке Т-клітини або Т-лімфоцити. Але їхню важливість дуже добре можна побачити в тому, що відбувається з організмом на пізній стадії СНІДу. Лихоманка, виразки, втома, втрата ваги, і навіть ракові пухлини. Зазвичай нешкідливі мікроби, як-от грибок Candida albicans, який є на шкірі людей, починають захоплювати організм.

Протягом місяців або років ВІЛ пригнічує Т-клітини, потрапляючи всередину них і систематично змушує їх робити самогубство.

“ВІЛ знищує велику їх частину”, – пояснює Едріан Хейдей, професор імунології з Королівського коледжу Лондона та керівник групи в Інституті Френсіса Кріка.

Під час нормальної імунної реакції, наприклад, на вірус грипу – на першу лінію виходить вроджена імунна система, яка задіює лейкоцити. Далі відбувається вироблення антитіл, яке починається через кілька тижнів. Паралельно з цим, приблизно на четвертий-п’ятий день після зараження, починають активізуватися Т-лімфоцити, які розпізнають клітини, заражені вірусом.

Т-лімфоцити швидко і жорстоко знищують заражені клітини або власноруч, або за допомогою інших елементів імунної системи.

Т-клітини і COVID-19

Т-клітини реагують на коронавірус. Це добре для тих, хто займається розробкою вакцини. Одна з вакцин, яку наразі розробляють в Оксфордському університеті, вже показала, що крім антитіл вона спонукає організм і до вироблення Т-лімфоцитів.

Втім, є одне “але”. У багатьох пацієнтів, госпіталізованих із важкою формою COVID-19, реакція Т-клітин пішла не зовсім за планом.

“Те, що відбувається з багатьма Т-клітинами нагадує весільну вечірку або парубочий вечір, які вийшли з-під контролю. Активність Т-лімфоцитів шалено зростає і поширюється, та при цьому деякі клітини просто зникають із крові”.

Вчені вважать, що Т-клітини перенаправляються туди, де вони потрібні найбільше. Та дехто вважає, що, швидше за все, більшість із них гине.

“Розтин пацієнтів COVID-19 показує некроз тканин, який є по суті гниттям”, – пояснює професор Хейдей. Насамперед це виявляється в районі селезінки та лімфатичних залоз, де живуть Т-клітини.

Погана новина у тому, що некроз селезінки є ознакою захворювання Т-клітин, при якому імунні клітини атакуються самих себе.

“Таку саму картину ми спостерігаємо у померлих від СНІДу. Для ВІЛ головною мішенню є Т-клітини”, – каже дослідник. Однак немає доказів того, що коронавірус також здатний це робити.

Зменшення кількості Т-клітин з віком також пояснює, чому літні люди набагато важче переносять COVID-19.

“Приблизно у віці 30-х років, тимус, або загрудинна залоза починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин”, – говорить професор імунології.

Що це означає для довгострокового імунітету?

Припущення, що коронавіруси спричинюють появу стійких Т-клітин, надихнуло на перевірку старих зразків крові, взятих у людей в період 2015-2018 рр. Виявилося, що їхній організм вже стикався в минулому з вірусами грипу, які мали схожі поверхневі білки.

На жаль, вчені поки що не перевіряли, чи з’являються в організмі Т-клітини у відповідь на будь-який із коронавірусів, що спричинюють застуду.

“Отримати фінансування на таке дослідження потребує геркулесівських зусиль”, – каже Хейдей. Дослідження ОРВІ вийшли з моди у 1980-х роках. Застуду може викликати будь-який із сотень вірусних штамів, багато з яких постійно мутують.

Якщо перенесені в минулому застуди сприяють легшому перебігу COVID-19, це дає хороший шанс на розробку ефективної вакцини. Спосіб розробки вакцин залежить від типу імунної реакції, які сподіваються отримати вчені. Один з них провокує вироблення антитіл – вільних білків, які можуть зв’язуватися з патогенними мікроорганізми і нейтралізувати їх або транспортувати їх в іншу частину імунної системи.

Інші види імунної відповіді можуть залучати Т-клітини або провокувати реакцію з боку інших елементів імунної системи.

“Насправді існує безліч способів створення вакцини”, – каже Хейдей.