Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень “Социс”.

Його опонент Олександр Третяк (“Європейська Солідарність”) отримав 46,03% голосів.

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста.

Фінальні результати станом на 19:30. Опитано 1914 виборців.

Рівень досяжності дослідження (Response Rate) – 69.32%.

Відмов від інтерв’ю – 847.