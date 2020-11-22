Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень “Социс”.
Його опонент Олександр Третяк (“Європейська Солідарність”) отримав 46,03% голосів.
Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста.
Фінальні результати станом на 19:30. Опитано 1914 виборців.
Рівень досяжності дослідження (Response Rate) – 69.32%.
Відмов від інтерв’ю – 847.
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