Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Компанія Epik дозволяла теоретикам QAnon, Proud Boys та іншим причетним до атаки на Капітолій 6 січня анонімно транслювати ненависницькі повідомлення. Інші компанії зазвичай відмовляли хм в наданні послуг через порушення їхніх політик щодо розпалювання ненависті, розповсюдження дезінформації та пропаганди насильства.

Утім тепер дані клієнтів Epik стали доступними завдяки злому хакерської групи Anonymous. Хакери відкрили понад 150 ГБ даних клієнтів і тепер дослідники екстремізму намагаються структурувати отриману інформацію, щоб зрозуміти — хто стояв за сайтами екстремістів. За оцінками дослідників, на вивчення підуть місяці або навіть роки.

Що відомо про злом?

Про злом стало відомо минулого тижня. Першим про нього повідомив журналіст-фрілансер Стівен Моначеллі. Одночасно стали доступними для завантаження і вкрадені дані, і записка від хакерів, у якій вони заявили, що інформація допоможе дослідникам відстежити, хто володів та керував “найгіршим сміттям, який може запропонувати Інтернет”.

Файли містять записи про придбання на вебсайтах за останні роки, внутрішні електронні листи компанії та облікові дані клієнтів, що розкривають, хто управляє деякими з найбільших ультраправих вебсайтів.

Там містяться імена клієнтів, домашні адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів і паролі. Злом навіть розкрив особисті записи служби забезпечення конфіденційності Anonymize, яку Epik пропонував клієнтам, які бажають приховати свою особистість.

Найбільшу цінність з вкраденого, за словами дослідників, має інформація, що стосується особистостей власників різних екстремістських сайтів.

Epik спочатку заявила, що не знала про злом. Утім згодом засновник Epik Роберт Монстр визнав. що сталося “захоплення даних, які не мали бути вкраденими”. Він закликав не використовувати інформацію з “негативною” метою.

“Якщо у вас є негативний намір використовувати ці дані, у вас нічого не вийде. Я просто кажу вам. Якщо демон велить вам це зробити, значить, демон вам не друг”, — заявляв він.

За два дні після того, як стало відомо про викрадення даних, Монстр в листі клієнтам написав:

“Сьогодні ви моліться. Коли виникають ситуації, коли люди можуть не мати благородних намірів, я молюся за них. Я вірю, що те, що ворог замишляє як зло, Бог незмінно перетворює на добро. Благословення всім вам”.

Після інциденту фахівці висміювали протоколи безпеки Epik. Виявилося, що Epik була нездатна захистити дані своїх клієнтів від розголошення. Раніше такі інциденти вже привертали увагу Федеральної торгової комісії. Зокрема, перевіряли сайт знайомств Ashley Madison, який був нездатний захистити дані клієнтів. Власників оштрафували та змусили посилити безпеки.

Хто користувався послугами Epik?

Вже відомо, що серед клієнтів Epik був сайт 8chan, який був вимкнений його провайдерами після розміщення маніфесту злочинця, який убив 51 мусульманина в Новій Зеландії у 2019 році. Згідно з заявою компанії, через деякий час Epik припинила підтримку 8chan.

Також серед клієнтів Parler, який був вимкнений через слабку модерацію контенту, пов’язаного з атакою на Капітолій 6 січня. Epik також надає послуги мережі сайтів, присвячених екстремістським теоріям змови QAnon. Крім цього, Epik певний час розміщувала неонацистський сайт Daily Stormer.

Раніше цього місяця Epik нетривалий час надавав послуги групі проти абортів Texas Right to Life, чий вебсайт ProLifeWhistleblower.com був видалений хостинг-службою.

Кілька доменів у витоку пов’язані з ультраправою групою Proud Boys, яка відома жорстокими вуличними бійками та причетна до нападу на Капітолій 6 січня.

За інформацією ЗМІ, Алі Александр, консервативний політичний активіст, який зіграв ключову роль в поширенні неправдивих заяв про шахрайство на президентських виборах 2020 року, після 6 січня вжив заходів, щоб приховати своє володіння більш ніж 100 зареєстрованими в Epik доменами.

Засновника Epik Роберт Монстр надавав технічну підтримку таким ресурсам, пояснюючи це критичною важливість збереженню свободи в інтернеті. Він, як і багато інших консервативних критиків, звинувачував Facebook, Twitter, Amazon, YouTube та інших техногігантів у тому, що вони зайшли занадто далеко в контролі над контентом.

Утім дослідники переконані, без Epik чимало екстремістських груп не мали б змоги збільшувати свій вплив.