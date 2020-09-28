#Букви зібрали інформацію, яка відома про Баррет.

Церемонія представлення пройшла на галявині біля Білого Дому в присутності Барретт і членів її сім’ї.

Її називали найкращою кандидатурою для консерваторів, які підтримують політику Трампа.

У разі успішного проходження суддею Барретт процедур розгляду і голосування в Сенаті США і докладного співбесіди з суддями Верховного суду, вона зможе зайняти вакантне місце, що з’явилося після смерті 18 вересня ліберального судді, 87-річної Рут Бейдер Гінзбург.

Спостерігачі відзначили, що суддя Барретт стала єдиною, з ким в останні дні особисто розмовляв президент Трамп.

Демократи, у тому числі кандидат в президенти Джо Байден, виступили раніше проти затвердження висунутої Трампом кандидатури, вказуючи на те, що право висунути кандидатуру до Верховного суду повинен отримати переможець виборів президента, які відбудуться 3 листопада. Республіканці в Сенаті мають у своєму розпорядженні більшість.

Суддя Барретт, виступаючи на церемонії в Білому домі, віддала данину поваги суддям Верховного суду, які були її попередниками.

“Я люблю Америку, я люблю Конституцію США”, сказала вона, підкресливши, що усвідомлює відповідальність роботи на посаді судді Верховного суду.

Judge Amy Coney Barrett: “I love the United States, and I love the United States Constitution.” pic.twitter.com/PfyogbLGWC — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2020

Вона пообіцяла, що в разі затвердження її кандидатури, буде чесно служити народу США.

Потім президент Трамп і перша леді запросили Емі Коні Баррет, її чоловіка і їх сімох дітей в Білий дім.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Що відомо про Баррет

Фото: Reuters

Емі Коні Баррет народилася в 1972 році в Новому Орлеані, в 1990-му закінчила місцеву школу, а через чотири роки закінчила коледж і отримала ступінь бакалавра мистецтв.

Потім навчалася в Школі права Університету Нотр-Дам і очолювала роботу університетського спеціалізованого юридичного журналу. У наступні роки працювала помічником судді в апеляційному суді США по округу Колумбія, пізніше – помічником судді Верховного суду США, потім в юридичній фірмі.

У 2002 році вона почала викладати в Школі права Університету Нотр-Дам, з 2010 року – професор права.

Барретт живе в Саут-Бенд, штат Індіана, зі своїм чоловіком Джессі, колишнім федеральним прокурором. Тепер він фермер. У пари семеро дітей, в тому числі двоє прийомних з Гаїті.

Її кандидатуру підтримували релігійні консерватори, які сподіваються на скасування знакового рішення Верховного суду 1973 року, який дозволив аборти по всій країні.

Голос Барретт допоможе сформувати в суді ще більш переконливо консервативну більшість, яка може впливати на життя в США десятиліттями. Особливо сильно відіб’ється на вирішенні сперечань з таких питань, як право на аборт і доля закону про доступне медичне обслуговування, прийнятого ще за Барака Обами.

Юридичні висновки і зауваження Барретт про аборти і одностатеві шлюби принесли їй популярність серед релігійних громадян правих поглядів, але викликали різке неприйняття з боку лібералів. Сама ж вона, будучи набожною католичкою, наполягає, що її релігійні переконання не впливають на її роботу.

Барретт відома гострим розумом. Вона закінчила юридичний факультет Університету Нотр-Дам, а потім працювала помічницею судді Антоніна Скалії. Про нього вона відгукується як про “самого стійкого консерватора” Верховного суду тих часів.

Як і її наставник, Барретт виступає за традиційний підхід до тексту Конституції – тобто вважає, що його треба інтерпретувати саме так, як це задумували автори документа. Ліберальні судді, навпаки, вважають такий підхід неправильним і наполягають, що потрібно йти в ногу з часом.

Верховний суд США – це вища судова інстанція, яка має право розглянути або переглянути будь-яку справу. Всі судді призначаються довічно, тому кожне нове призначення до Верховного суду незмінно привертає підвищену увагу американської громадськості.

Раніше Барретт вже розглядалася, як потенційний кандидат на заміну Ентоні Кеннеді в 2018 році, але в кінцевому підсумку Трамп вирішив призначити на цю посаду Бретта Кавано.