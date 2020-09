#Букви зібрали інформацію, яка відома про Баррет.

Церемонія представлення пройшла на галявині біля Білого Дому в присутності Барретт і членів її сім’ї.

Її називали найкращою кандидатурою для консерваторів, які підтримують політику Трампа.

У разі успішного проходження суддею Барретт процедур розгляду і голосування в Сенаті США і докладного співбесіди з суддями Верховного суду, вона зможе зайняти вакантне місце, що з’явилося після смерті 18 вересня ліберального судді, 87-річної Рут Бейдер Гінзбург.

Спостерігачі відзначили, що суддя Барретт стала єдиною, з ким в останні дні особисто розмовляв президент Трамп.

Демократи, у тому числі кандидат в президенти Джо Байден, виступили раніше проти затвердження висунутої Трампом кандидатури, вказуючи на те, що право висунути кандидатуру до Верховного суду повинен отримати переможець виборів президента, які відбудуться 3 листопада. Республіканці в Сенаті мають у своєму розпорядженні більшість.

Суддя Барретт, виступаючи на церемонії в Білому домі, віддала данину поваги суддям Верховного суду, які були її попередниками.

“Я люблю Америку, я люблю Конституцію США”, сказала вона, підкресливши, що усвідомлює відповідальність роботи на посаді судді Верховного суду.

Вона пообіцяла, що в разі затвердження її кандидатури, буде чесно служити народу США.

Потім президент Трамп і перша леді запросили Емі Коні Баррет, її чоловіка і їх сімох дітей в Білий дім.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020