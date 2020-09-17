Народний депутат Андрій Деркач, проти якого в США ввели санкції, оприлюднив нові "плівки Порошенка".

#Буквы розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Андрій Деркач народився в Дніпропетровську. Його батько Леонід Деркач в 1995-1998 рр. очолював Держмитслужбу України, в 1998-2001 рр. – СБУ. Свого часу Деркач-старший очолював відділ КДБ на дніпропетровському військовому заводі Південмаш, одним з керівників якого був майбутній президент України Леонід Кучма.

Його батько також був народним депутатом в 2002 – 2006 роках від блоку “За єдину Україну!” У нього також входили Дмитро Табачник, Сергій Бубка, Георгій Кирпа і інші.

У 1989 році Андрій Деркач закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ ім. маршала Крилова. З 1990 по 1993 рр. пройшов навчання у Вищій школі КДБ ім.Дзержинського (зараз – Академія ФСБ Росії) в Москві. Кандидат юридичних наук.

З 1989 року служив начальником розрахунку на технічній ракетній базі Первомайської дивізії ракетних військ стратегічного призначення.

З 1993-го працював оперуповноваженим Управління СБУ в Дніпропетровській області. Пізніше – заступником директора асоціації Придніпров’я, яка займалася налагодженням кооперації між підприємствами єдиного технологічного циклу.

1994-1996 рр. – був заступником начальника Контрольної служби президента України.

1996-1997 рр. – консультант президента Кучми із зовнішньоекономічних питань.

1997-1998 рр. – перший помічник прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, керівник групи помічників і радників глави уряду.

З 1998 року – народний депутат України III-VI скликань.

У 2006-2007 рр. поєднував посаду депутата з господарськими посадами: спершу – президента НАЕК Енергоатом (монополіст на ринку атомної енергетики України), потім – генерального директора державного концерну Укратомпром.

В 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ.

З 2011 року Андрій Деркач очолював на громадських засадах групу радників прем’єра Азарова.

Фото Fakty.org

У 2012 – 2014 роках був нардепом від “Партії регіонів”. Член комітету Верховної Ради з питань бюджету.

16 січня 2014 року голосував за “диктаторські закони” – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

З 27 листопада 2014 року по серпень 2019 року – народний депутат України 8-го скликання (обраний по одномандатному виборчому округу № 159). Заступник глави депутатської групи “Воля народу”, член бюджетного комітету Верховної Ради. Після смерті Ігоря Єремєєва став виконуючим обов’язки голови депутатської групи “Воля народу”.

26 січня 2016 року Андрій Деркач написав заяву про вихід з депутатської групи Воля народу.

Брав участь в дострокових парламентських виборах 2019 року в якості самовисуванця по мажоритарному округу № 159 (Сумська область). За підсумками голосування переміг на окрузі.

Андрій Деркач одружений, має в шлюбі 5 дітей. Дружина Оксана Терехова – доцент кафедри прикладної культурології Київського національного університету культури і мистецтв. У сім’ї три дочки – Тетяна, Ксенія і Катерина і два сина Григорій і Михайло.

Декларація

Деркач займається енергетичним та медіа-бізнесом. Серед його медіаактивів ТРК “Ера”, яка ділить телевізійний ефір з Першим національним каналом, радіо “Ера”, газета “Київський Телеграф”. Також політик займає пост почесного президента інформаційно-видавничої групи “Телеграф”.

У своїй декларації за 2019 рік Деркач згадує про наявність у своєї дружини заощаджень в готівці, позичених третім особам засобах, активах у дорогоцінних металах, а також позначених словом “інше” грошових активів, однак не вказує жодної суми.

Замість цього в кожній графі, яка стосується його дружини, депутат зазначає: “У дачі інформації про себе дружиною відмовлено з мотивів порушення конституційних принципів верховенства права, заборони втручання в особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації”.

Також Деркач впевнений, що декларування суперечить Європейській конвенції з прав людини та судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Скандали

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Після публікації плівок в американській пресі з’явилися повідомлення про те, що Володимир Зеленський знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

21 травня Комітет Сенату Конгресу США запитав документи про роботу Хантера Байдена, сина ексвіцепрезидента Джо Байдена, в українській енергетичній компанії Burisma.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, заявив, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.

Про які санкції США йдеться?

10 вересня Міністерство фінансів США внесло до Списку громадян особливих категорій і заборонених осіб Управління з контролю за іноземними активами (SDN OFAC) народного депутата Андрія Деркача і трьох громадян Росії. Вказувалося, що санкції пов’язані з втручанням в американські вибори та кібератаками.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зазначені особи пов’язані з російською “фермою тролів”, яку вважають причетною до втручання у вибори в США.

Раніше директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна у своїй доповіді про іноземне втручання у вибори в США згадав про Андрія Деркача, як пособника Росії, у зв’язку з публікацією нардепом кількох компрометувальних записів — так званих “плівок Деркача”.

Днями стало відомо, що у Деркача була команда лобістів у Вашингтоні.