За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 16,7%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" – 8,6% та "За майбутнє" – 7,4%.

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

В той же час партію “Наш край” підтримують 4,0%. “Радикальну партію Олега Ляшка” – 3,3%, “УДАР” Віталія Кличка – 2,7%, ВО “Свобода” – 2,3%, партію Шарія – 1,9%, “Пропозицію” – 1,6%, “Голос” – 1,4%, “Сила і честь” – 1,2%, “Перемога Пальчевського” – 0,9%. Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,3%.

Також зафіксовано поступове зростання позитивних очікувань від місцевих виборів з початку дослідження (початок вересня 2020). Сьогодні 34% опитаних вважають, що ситуація внаслідок виборів у їхньому місті/селі покращиться. 52% вважають, що нічого не зміниться. Лише 6% вважають, що вона погіршиться. Зростання оптимізму фіксується у всіх вікових категоріях.

Про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% вагаються (50/50), ще 7% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. Поступово зростає виборча мобілізація у молодшій та середній вікових категоріях.

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, 21% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 17% – малоймовірно. За останні два тижні зросла кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії.

58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися. Серед тих, хто зазначив, що обов’язково прийде на дільниці, визначених – 73%. Відносно вищий рівень визначеності – серед найстарших.

48% опитаних вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% – переконані, що вони будуть значними. 16% – вважають, що їх не буде. За останні місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.

Крім того, 62% респондентів негативно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики та партії допомагають виборцям матеріально (роздають пайки, гроші, кошти на ремонт і лікування). 19% ставляться нейтрально, 15% – позитивно. Попри це, лише 6% стикалися з спробами підкупу особисто, 11% знають про це від родичів та знайомих. 81% – не мали такого досвіду під час цієї виборчої кампанії.

57% чули про рекомендації Уряду голосувати на виборах особистою ручкою. 42% – не чули. Лише третина знають про рекомендацію не брати з собою на дільниці дітей. 65% – не знають. Більше останніх серед тих, хто має дітей до 16 років. Попри це 87% підтримують таку рекомендацію, лише 10% – протилежної думки.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 16-19 жовтня 2020 р.