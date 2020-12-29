У цьому році світ втратив багатьох знаменитих людей. Сьогодні, 29 грудня, помер відомий французький модельєр П'єр Карден. Йому було 98 років.

#Букви згадують імена тих, з ким довелося попрощатися у 2020 році.

Політичні діячі

Хосні Мубарак, 91 рік.

У Каїрі 25 лютого помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак. Він займав президентську посаду 30 років: з 1981 по 2011 рр. Експрезидент помер у військовому госпіталі через кілька тижнів після операції.

Хав’єр Перес де Куельяр, 100 років.

У березні помер колишній Генеральний секретар ООН і прем’єр-міністр Перу Хав’єр Перес де Куельяр. Протягом двох термінів перебування на посаді Генерального секретаря ООН він укладав мирні угоди в Латинській Америці, Африці, Азії і на Близькому Сході. Ключовим досягненням стали переговори про припинення вогню між Іраном та Іраком у 1988 році після восьми років конфлікту.

Рут Бейдер Гінзбург, 87 років.

18 вересня у Вашингтоні на 88 році життя померла найстарша з членів нинішнього складу суддів Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Її високо цінували за рішучу позицію щодо прав жінок.

Валері Жискар д’Естен, 94 роки.

З 1974 по 1981 рік він був президентом Французької Республіки і одним з головних архітекторів Європейського союзу в період свого перебування на цій посаді і до 2000-х років. Колишній глава держави помер 2 грудня від COVID-19.

Стівен Коен, 81 рік.

Стівен Коен, видатний історик, який займався вивченням історії СРСР.

Геннадій Кернес, 61 рік.

17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Актори, письменники та музиканти

Роман Віктюк, 84 роки.

Наприкінці жовтня режисера ушпиталили з COVID-19.

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 у Львові. Він — радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії.

Михайло Жванецький, 86 років.

6 листопада у віці 86 років помер письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Мері Хіггінс Кларк, 92 роки.

Американська письменниця була “королевою саспенсу”. Її історії про жінок, які подолали всі труднощі, зробили її однією з найпопулярніших письменниць в світі. Вона померла 31 січня.

Кірк Дуглас, 103 роки.

Герой “Спартака”, “Спраги життя” і десятків інших фільмів, також протистояв антикомуністичної пропаганди в Голлівуді в 1960-і роки. Він помер 5 лютого.

Енніо Морріконе, 91 рік.

Шон Коннері, 90 років.

31 жовтня помер відомий шотландський актор та лауреат премії “Оскар” Шон Коннері. Світову славу Коннері здобув завдяки ролі легендарного Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах “бондіани”. За свою кар’єру Коннері зіграв у понад 70 стрічках.

Армен Джигарханян, 85 років.

Актор помер 14 листопада. В березні 2014-го в період анексії Криму Джигарханян був одним з небагатьох, хто висловив підтримку Україні і не підписав колективний лист представників російської творчої інтелігенції зі схваленням агресії РФ і окупації півострова.

Олександр Пономарів, 84 роки.

У віці 84-х років помер професор, блискучий знавець української мови Олександр Пономарів. Олександр Пономарів понад 40 років викладав в університеті ім. Шевченка на факультеті журналістики, який згодом перетворився на Інститут журналістики.

Борис Патон, 101 рік.

На 102 році життя помер Борис Патон.

Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Спорт

Кобі Браянт, 41 рік.

П’ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) в складі “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі. Вертоліт врізався в пагорб і загорівся. Можлива причина аварії – сильний туман.

Дієго Марадона, 60 років.

Колишній нападник збірної Аргентини і чемпіон світу 1986 року помер 25 листопада. У аргентинця стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця.

Паоло Россі, 64 роки.

У віці 64 років помер легендарний італійський футболіст, чемпіон світу, володар “Золотого м’яча” Паоло Россі. У нього був рак легенів. Найкраще футболіста пам’ятають за те, що він забив легендарний хет-трик в матчі зі збірною Бразилії, де Італія перемогла з рахунком 3:2.

Мода

Кензо Такада, 81 рік.

Засновник відомого бренду Kenzo, японсько-французький дизайнер Кензо Такада, помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

П’єр Карден, 97 років.

29 грудня 2020 року на 98 році життя помер відомий французький модельєр італійського походження П’єр Карден.

Стелла Теннант, 50 років.

22 грудня померла відома британська супермодель Стелла Теннант.

Теннант стала музою і фавориткою дизайнерів протягом десятиліть, включаючи Олександра Макквіна, Карла Лагерфельда, Ніколя Гескьера, Ріккардо Тиші і Вікторію Бекхем. Вона також брала участь в декількох гучних рекламних кампаніях Calvin Klein і Hermès.

Тоні Шей, 46 років.

Тоні Шей — американський інтернет-підприємець, венчурний капіталіст, CEO онлайн-магазину одягу, взуття та аксесуарів Zappos.com. Помер 27 листопада після пожежі в його будинку в Нью-Лондоні, штат Коннектикут, сталася 18 листопада.

За даними Forbes, Zappos стрімко зростав і пройшов шлях від виручки менше $10 млн на початку тисячоліття до $252 млн в 2005 році. У 2009 році Шей погодився продати компанію Amazon за $1,2 млрд, зберігши при цьому керівний пост.