Журналіст, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов закликає президента Володимира Зеленського не чекати виходу розслідування Bellingcat про справу "вагнерівців", а самому назвати винного в зриві масштабної операції українських спецслужб.

Про це Бутусов заявив в інтерв’ю виданню “Гордон”.

Журналіст зазначив, що Зеленський зобов’язаний сказати, хто зрадив українські спецслужби.

“Він має виступити з цього приводу, взяти на себе відповідальність за цей провал, оскільки все це було в його кабінеті, все це результат його рішень, почати розслідування і встановити, хто саме з учасників цієї наради в його кабінеті телефонував до Білорусі, хто зрадник. Президент – а це його відповідальність – зобов’язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення. Тому ми маємо почути від держави реальні дії, а не слова”, – акцентував Бутусов.

Він також наголосив на необхідності притягнення зрадника до відповідальності і засудження його до якнайсуворішого покарання.

“Нам не просто потрібно, щоб сказали, хто це зробив. Ця людина мусить піти під суд і вона має отримати максимальний термін покарання, який тільки є в Україні. Ця людина має сидіти у в’язниці. Недостатньо просто їй сказати. Президент зобов’язаний провести розслідування. Це не опція, він зобов’язаний знайти зрадника і він зобов’язаний його максимально суворо покарати. Якщо він, звичайно, збирається бути президентом”, – резюмував Бутусов.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, Ан-26 поблизу Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.