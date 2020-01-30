Про це повідомляється на ресурсі Strategy Analyrics.

Уточнюється, що за 2019 рік китайська компанія продала близько 240 мільйонів смартфонів. У свою чергу Apple продала трохи менше 200 мільйонів.

При цьому впевнене перше місце продовжує утримувати компанія Samsung, яка продала за 2019 рік майже 300 мільйонів пристроїв.

Відзначається, що основна частка продажів Huawei в 2019 році припадала безпосередньо на внутрішній китайський ринок, оскільки на компанію було накладено санкції, що не дозволяють встановлювати на її смартфони додатки від Google.

Повідомляється, що Huawei і Apple йдуть в ногу за кількістю продажів з 2017 року, коли китайська компанія вперше обігнала американську.

Також наголошується, що в 2019 році було в цілому продано менше смартфонів, ніж в 2018 році.