Міністерство юстиції США звинуватило китайського технологічного гіганта компанію Huawei та дві дочірні американські компанії в змові з метою вимагання та крадіжки комерційної таємниці.

Про це повідомляє Engadget.

Обвинувальний акт Мін’юст випустив учора. Його прикріплять до попередніх звинувачень на адресу Huawei.

У цьому документі 16 пунктів. У тексті згадується фінансовий директор компанії Ваньчжоу Мен, якій раніше пред’явили звинувачення в шахрайстві.

Заявник запевняє, що компанія Huawei десятиліттями здійснювала спроби крадіжки інтелектуальної власності у шести американських компаній. Що це за компанії і який їхній профіль — не сказано.

У тексті йдеться, що Huawei нібито заволоділа комерційними секретами та авторськими правами, уклавши й потім порушивши угоди про конфіденційність, найнявши співробітників з конкурентних компаній.

Тобто всі спроби отримати ті чи інші комерційні таємниці виявилися успішними.

Також зауважено, що Huawei успішно отримала конфіденційну інформацію “про код інтернет-маршрутизатора, технології стільникової антени й робототехніки”. Отримання такої інформації дало змогу компанії скоротити власні витрати на дослідження й розробку та домогтися конкурентної переваги.