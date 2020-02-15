Про це повідомляє Engadget.
Обвинувальний акт Мін’юст випустив учора. Його прикріплять до попередніх звинувачень на адресу Huawei.
У цьому документі 16 пунктів. У тексті згадується фінансовий директор компанії Ваньчжоу Мен, якій раніше пред’явили звинувачення в шахрайстві.
Заявник запевняє, що компанія Huawei десятиліттями здійснювала спроби крадіжки інтелектуальної власності у шести американських компаній. Що це за компанії і який їхній профіль — не сказано.
У тексті йдеться, що Huawei нібито заволоділа комерційними секретами та авторськими правами, уклавши й потім порушивши угоди про конфіденційність, найнявши співробітників з конкурентних компаній.
Тобто всі спроби отримати ті чи інші комерційні таємниці виявилися успішними.
Також зауважено, що Huawei успішно отримала конфіденційну інформацію “про код інтернет-маршрутизатора, технології стільникової антени й робототехніки”. Отримання такої інформації дало змогу компанії скоротити власні витрати на дослідження й розробку та домогтися конкурентної переваги.
- Раніше у Білому домі прийняли рішення не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення співпраці з китайською компанією Huawei при закупівлі технологічного обладнання.