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Huawei повідомляють, що цього року доходи впали на 29 відсотків

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei заявив, що його річний дохід скоротився майже на третину у порівнянні з попереднім роком, оскільки на нього продовжують впливати санкції США.

П’ятниця, 31 грудня 2021, 12:51

Про це пише видання The Guardian.

Huawei потрапила під перехресний вогонь торговельного та технологічного суперництва між США та Китаєм після того, як адміністрація колишнього президента Дональда Трампа заявила про побоювання, що вона може становити загрозу кібербезпеці та шпигунству.

Дохід компанії в цьому році впав на 29 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 99,5 мільярдів доларів.

“У 2021 році, попри всі випробування та негаразди, ми наполегливо працювали, щоб створити відчутну цінність для наших клієнтів і місцевих громад”, – сказав очільник компанії Го Пін. 

Го сказав, що компанія знаходиться на “непростому, але корисному” шляху, додавши, що 2022 рік прийде зі “своєю часткою проблем”.

Негаразди Huawei змусили компанію швидко перейти до нових напрямків бізнесу, включаючи корпоративні обчислення, технології охорони здоров’я, технології для інтелектуальних транспортних засобів та програмне забезпечення.

Сполучені Штати заборонили Huawei купувати такі важливі компоненти, як мікрочіпи, і змусили її створити власну операційну систему, відключивши її від використання операційної системи Android від Google.

Huawei є найбільшим у світі постачальником телекомунікаційного мережевого обладнання і колись входила до трійки лідерів з виробництва смартфонів разом з Apple і Samsung. Але через тиск з боку США вона відчутно здала позиції. У жовтні, зокрема, було заявлено, що обсяг продажів компанії у січні-вересні впав на 32 відсотки.

Нагадаємо, китайська компанія у сфері телекомунікацій Huawei планує побудувати чи не найбільше у світі сховище енергії в Саудівській Аравії.

Теги: санкції, смартфони, США, Huawei

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