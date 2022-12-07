Про це повідомляє пресслужба NASA.
На світлині видно групу зірок, що оточені темно-червоною туманністю газу та пилу, що розташована по всьому зображенню. У NASA переконані, що там можуть утворитися нові зірки.
На цьому зображенні помаранчевий і червоний позначають видиме та ближнє інфрачервоне світло відповідно.
Як пояснюють у NASA, розсіяні скупчення зірок зустрічаються в спіральних та неправильних галактиках — там зореутворення є поширеним явищем. Небесні тіла “народжуються” з хмари газу та пилу, тому мають спільні характеристики, як-от вік і хімічний склад.
Через кілька мільйонів років зірки можуть розійтися по своїх галактиках. Hubble спостерігав це конкретне скупчення в межах програми з вивчення того, як ультрафіолетове світло поглинається матеріалом, який існує в космосі між Землею та Великою Магеллановою Хмарою.
Це допоможе астрономам виявити, скільки світла насправді випромінюють об’єкти в галактиці-супутнику Чумацького Шляху, що має вирішальне значення для визначення характеристик цих об’єктів.
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