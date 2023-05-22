Джерело: NASA/ESA Hubble.
Галактику вдалося сфотографувати завдяки камері Wide Field Camera 3 (WFC3). Вона знаходиться на відстані у понад 900 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Волосся Вероніки. Протягом двох років цю далеку галактику вивчали дослідники.
JW39 “дрейфує” в надзвичайно ворожому середовищі скупчення галактик. У такому випадку вони нерідко спотворені гравітаційним тяжінням своїх більших за розміром сусідів. У результаті це може їх “скрутити” в різноманітні дивні форми.
У скупченні простір між галактиками пронизаний пекучою гарячою плазмою, яка називається внутрішньокластерним середовищем.
Плазма надзвичайно розріджена, а галактики, що рухаються крізь неї, відчувають її майже як плавці, що борються з течією. Проте ця взаємодія може позбавити галактики газу, що утворює зірки.
- У США у місті Гоупвел (штат Нью-Джерсі) на дах житлового будинку впав метеорит. Вчені підтвердили, що космічному об’єкту близько 4,6 млрд років.
- Вчені з’ясували, що для потрапляння на Землю відколотих метеоритів з Марсу потрібний менший тиск, ніж передбачалося раніше. На нашій планеті щонайменше 188 метеоритів мають марсіанське походження.