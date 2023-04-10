Космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав ще одну медузоподібну галактику. JO204 знаходиться в сузір'ї Секстанта.

Про це повідомила обсерваторія.

Галактика знаходиться на відстані майже 600 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Секстанта.

Тонкі газові стрічки під JO204, які схожі на плаваючі “щупальця” медузи, є результатом інтенсивного астрономічного процесу, відомого як швидкісний напір. Подібні галактики відчувають різкий тиск через свій рух проти міжгалактичного середовища.

У результаті з них виділяється їхній більш слабко зв’язаний газ.

Здебільшого газ є холодним і щільнішим у галактиці. У разі його перемішування і стискання під дією різкого тиску, руйнуються й утворюютья нові зірки в “щупальцях” медузоподібних галактик.