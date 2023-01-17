Космічний телескоп Hubble зафіксував чорну діру, яка розриває на частини одну з зірок галактики. Такі явища називають приливними збуреннями.

Про це повідомило NASA.

Астрономи зробили висновок, що чорна діра може поглинути зірку, що проходить повз неї.

На першій світлині зображено, як зірка проходить поблизу надмасивної чорної діри в центрі галактики. Вже на наступній – зовнішні гази зірки втягуються в гравітаційне поле чорної діри, а далі її розриває на шматки через приливні сили. На четвертій світлині зірка втягується в кільце навколо чорної діри. Залишки падають у неї, вивільняючи величезну кількість світла і високоенергетичного випромінювання.

За словами науковців, таке подрібнення зірок відбувається лише кілька разів на кожні 100 тисяч років.

Телескоп Hubble допомагає з’ясувати деталі того, що відбувається, коли зірка занурюється в гравітаційну безодню. Утім, апарат не може сфотографувати подію зблизька. Поглинута зірка розташована на відстані майже 300 мільйонів світлових років, у ядрі галактики ESO 583-G004.