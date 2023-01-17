Про це повідомило NASA.
Астрономи зробили висновок, що чорна діра може поглинути зірку, що проходить повз неї.
На першій світлині зображено, як зірка проходить поблизу надмасивної чорної діри в центрі галактики. Вже на наступній – зовнішні гази зірки втягуються в гравітаційне поле чорної діри, а далі її розриває на шматки через приливні сили. На четвертій світлині зірка втягується в кільце навколо чорної діри. Залишки падають у неї, вивільняючи величезну кількість світла і високоенергетичного випромінювання.
За словами науковців, таке подрібнення зірок відбувається лише кілька разів на кожні 100 тисяч років.
Телескоп Hubble допомагає з’ясувати деталі того, що відбувається, коли зірка занурюється в гравітаційну безодню. Утім, апарат не може сфотографувати подію зблизька. Поглинута зірка розташована на відстані майже 300 мільйонів світлових років, у ядрі галактики ESO 583-G004.
- Космічний телескоп Hubble зробив знімки яскравих спалахів зірок серед брижів газу та пилу в одній із найближчих карликових галактик Чумацького Шляху – Великій Магеллановій Хмарі.