Космічний телескоп Hubble зробив знімок Сатурна в його літній час.

Про це пише Phys.

Новий знімок телескопа Hubble був зроблений 4 липня 2020 року, коли Сатурн перебував в 839 мільйонах миль від Землі.

Зазначається, що Hubble виявив кілька невеликих атмосферних бурь. Це тимчасові особливості, які, мабуть, приходять і йдуть з кожним щорічним наглядом телескопа.

Смуга в північній півкулі залишається яскраво вираженою, як і на знімку 2019 року, а кілька смуг злегка змінюють колір з року в рік.