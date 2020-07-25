Hubble зробив знімок Сатурна в його літній час

Про це пише Phys.
Новий знімок телескопа Hubble був зроблений 4 липня 2020 року, коли Сатурн перебував в 839 мільйонах миль від Землі.
Зазначається, що Hubble виявив кілька невеликих атмосферних бурь. Це тимчасові особливості, які, мабуть, приходять і йдуть з кожним щорічним наглядом телескопа.
Смуга в північній півкулі залишається яскраво вираженою, як і на знімку 2019 року, а кілька смуг злегка змінюють колір з року в рік.
- NASA з нагоди тридцятирічного ювілею з запуску телескопа “Хаббл” представило новий сервіс, який називається “Що бачив “Хаббл” у день вашого народження?”.