Про це повідомляє Європейського космічного агентства (ESA).

Зображення зроблено чотирма різними фільтрами телескопа, кожен з яких охоплює різну область світлового спектра, від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного. Після їх поєднання образ галактики стає повним, з кольорами, які максимально репрезентують реальність.

Об’єкт NGC 7329 відкрив британський астроном Джон Гершель, який вперше спостерігав за ним 20 липня 1835.

Космічний телескоп Хаббл є результатом співпраці NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) і Європейського космічного агентства. Це довгострокова космічна обсерваторія. Хаббл зробив революцію в сучасній астрономії, ставши не тільки ефективним інструментом для нових відкриттів