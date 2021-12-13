Космічний телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики з перемичками NGC 3568, де стався вибух наднової зорі.

Про це повідомляє пресслужба Європейського космічного агентства (ESA).

Згідно з інформацією на офіційному сайті ESA (Європейського космічного агентства), ця галактика розташована приблизно в 57 мільйонах світлових років від Чумацького Шляху в сузір’ї Центавра.

У 2014 році світло від вибуху наднової в галактиці NGC 3568 досягло Землі. Цю наднову виявили астрономи-любителі з Backyard Observatory Search Supernova в Новій Зеландії”, — зазначили у пресслужбі.

Знімок зроблено за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Галактику NGC 3568 відкрив британський вчений Джон Гершель, який вперше спостерігав за об’єктом 21 квітня 1835 року.