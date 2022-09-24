Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
“Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя”, — написав Федоров.
Він зазначив, що, за інформацією очевидців, у бік вибуху поїхала пожежна машина: “Збираємо інформацію, де в окупантів підгоріло на цей раз”, — додав міський голова.
Раніше мер заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці.
Зауважимо, що в місті вже виявили 58 так званих “керівників виборчих комісій” для проведення псевдореферендуму про приєднання окупованих територій до складу РФ.
- У Мелітополі російські окупанти влаштували теракт. Вони мають намір звинуватити Україну, що є елементом підготовки до псевдореферендуму.
- 20 вересня, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті пролунали вибухи.
- Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 16 години 17 вересня пролунали 5 вибухів у селі Богатир поблизу райцентру, де знаходилася база росіян.