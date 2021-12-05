Понад 20 країн, у тому числі США, Німеччина Велика Британія, висловили глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вбивства та зникнення колишніх службовців Сил безпеки в Афганістані.

Понад 20 країн, у тому числі США, Німеччина Велика Британія, висловили глибоку стурбованість у зв’язку з повідомленнями про вбивства та зникнення колишніх службовців Сил безпеки в Афганістані.

Про це йдеться у спільній заяві представників цих країн, повідомляє CNN.

30листопада організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь, у якій стверджується, що більше сотні таких колишніх службовців зникли або були вбиті талібами. Цей звіт складений на основі інтерв’ю зі свідками, родичами та друзями загиблих – військовослужбовців, поліцейських, розвідників та інших. Вони здалися талібам у серпні.

4 грудня 21 країна заявила, що такі дії “Талібану” є серйозним порушенням прав людини і суперечать оголошеній талібами амністії. Автори заяви закликали талібів застосовувати амністію і забезпечити її дотримання по всій країні.

Крім того, країни закликали до повного та прозорого розслідування заяв Human Rights Watch.