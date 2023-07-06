Human Rights Watch закликала США не постачати касетні боєприпаси Україні

6 липня газета The New York Times повідомила, що США планують надати Україні касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 120 країнах, оскільки ця зброя допоможе в контрнаступі проти російських військ, дозволяючи українським силам ефективно вражати укріплені позиції Росії. РФ застосовує заборонені боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення.Одначе, неурядова організація Human Rights Watch лише зараз зробила заяву стосовно заборони використання касетних снарядів.

Джерело: пресслужба Human Rights Watch

Високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що очікується, що Сполучені Штати нададуть Україні касетні боєприпаси.

У звіті, оприлюдненому Human Rights Watch 6 липня, мовиться про те, що “українські сили використовували касетні боєприпаси, які спричинили загибель і серйозні поранення цивільних осіб”, наприклад, під час ракетних обстрілів тимчасово окупованих Росією районів у місті Ізюм та навколо нього на сході України у 2022 році, а також додали, що російські сили “широко використовували касетні боєприпаси, спричинивши загибель та серйозні поранення багатьох цивільних осіб”.

“Касетні боєприпаси, які використовуються Росією та Україною, зараз вбивають цивільних і продовжуватимуть це робити ще багато років”, — заявила виконувачка обов’язків директора відділу озброєнь Human Rights Watch Мері Варехем. “Обидві сторони повинні негайно припинити їх використання і не намагатися отримати більше цієї зброї”.

Нещодавно Україна закликала членів Конгресу тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена, аби вона схвалила надання звичайних вдосконалених боєприпасів подвійного призначення.

Тоді як у Human Rights Watch наголосили, що, мовляв “передача цієї зброї неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення та підірве міжнародну неприйнятність її використання”.

Зауважимо, 6 червня Human Rights Watch написала міністру оборони України короткий виклад своїх висновків, прохання про зустріч і кілька запитань. 22 червня Міноборони відповіло письмово, в якому йдеться, що “у 2022 році, коли місто Ізюм перебувало під російською окупацією, касетні боєприпаси не застосовувалися в межах та навколо міста Ізюм”.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії, повідомила, що Пентагон вирішив, що касетні боєприпаси будуть корисними для України, “особливо проти окопних російських позицій на полі бою”.

Касетні боєприпаси, вперше використані під час Другої світової війни, являють собою клас зброї, включаючи ракети, бомби, снаряди та артилерійські снаряди, які розривають у повітрі та розкидають менші боєприпаси на великій території.

Україна просила США про DPICM з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародну угоду, яка забороняє передачу, використання та накопичення зброї під назвою Конвенція про касетні боєприпаси.

США, Україна та Росія не підписали угоду, але підписали її понад 100 країн, зокрема багато союзників США. США розробили касетні боєприпаси під час холодної війни, а пізніше накопичили їх велику кількість, термін придатності багатьох з яких зараз закінчується. DPICM можуть стріляти з артилерійських систем, які США вже надали Україні.

Варто нагадати, що міжнародна неурядова організація Human Rights Watch у своєму звіті від 31 січня засудила Україну у використанні протипіхотних мін “пелюстка” у період окупації Харківщини росіянами. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна взяла до відома Звіт, який буде належно проаналізований причетними установами. У відомстві нагадали організації, що Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст. 51 Статуту ООН, “повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу”.

Додамо, що у звіті HRW також спочатку опублікували карту, на якій Крим був позначений як територія РФ. Згодом представник Human Rights Watch перепросив за це.

Довідка. Касетний боєприпас — це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Одна касетна бомба може містити від десяти мін, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.