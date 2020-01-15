У 2019 році російська "влада" в окупованому Криму знущалася над кримськими татарами і переслідувала десятки людей за непідтвердженими звинуваченнями в тероризмі.

Про це повідомляється у “Всесвітній доповіді” Human Rights Watch.

“Протягом року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися над кримськими татарами, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Тільки в березні російською владою було заарештовано 24 кримських татарина, більшість з яких брали активну участь в діяльності об’єднання “Кримська солідарність” – організації , яка надає правову та соціальну підтримку сім’ям заарештованих і ув’язнених за політично вмотивованими справами. Всіх заарештованих звинуватили в причетності до панісламського руху “Хізб ут-Тахрір”, – сказано в доповіді.

В той же час також наголошується, що протягом червня 2019 року на окупованому півострові були арештовані вісім кримських татар.

Крім того, як мінімум четверо незаконно утримуваних окупантами татар піддавалися жорстокому поводженню або тортурам.

Також в доповіді повідомляється, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію перевести тяжкохворого активіста Едема Бекірова в лікарню, але це рішення суду не було виконане. (У вересні 2019 го року Бекіров повернувся до Києва в рамках обміну полоненими між Україною і Росією – Ред.)