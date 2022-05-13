Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.

Про це він повідомив у Telegram.

На опублікованому відео — щоденні черги за їжею в магазин “Метро”. Російська окупаційна щодня влада виділяє лише 3 тисяч продуктових наборів на 150 тисяч населення. Через неможливість отримати допомогу та їжу люди похилого віку вимушені збирати залишки їжі на смітниках.

Водночас російська пропаганда висвітлює це, як “гуманітарну допомогу”. Колабораціоніст та другий ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що російські підрозділи роблять усі відповідні кроки, щоб ситуація з “Азовсталлю” була завершена і Маріуполь зміг повноцінно займатися відновленням, аби усі цивільні служби могли повноцінно працювати та займатися життєзабезпеченням людей.