Про це він повідомив у Telegram.
На опублікованому відео — щоденні черги за їжею в магазин “Метро”. Російська окупаційна щодня влада виділяє лише 3 тисяч продуктових наборів на 150 тисяч населення. Через неможливість отримати допомогу та їжу люди похилого віку вимушені збирати залишки їжі на смітниках.
Водночас російська пропаганда висвітлює це, як “гуманітарну допомогу”. Колабораціоніст та другий ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що російські підрозділи роблять усі відповідні кроки, щоб ситуація з “Азовсталлю” була завершена і Маріуполь зміг повноцінно займатися відновленням, аби усі цивільні служби могли повноцінно працювати та займатися життєзабезпеченням людей.
- Нагадаємо, що другий, третій та п’ятий президенти України звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН із закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які оточені російськими військами на заводі “Азовсталь”.
- Також згідно із супутниковими знімками, у травні кількість місць масових поховань поблизу заблокованого Маріуполя зросла.
- Зокрема за всіма ознаками, росіяни мають намір здійснити пряму інтеграцію Маріуполя в РФ. Йдеться про проведення у місті псевдореферендуму.
- Вчора відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.