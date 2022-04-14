Про це повідомила віцепрем’єрка міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
У цей четвер працюватимуть 9 маршрутів для евакуації:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324).
- Попасна — Бахмут (місце зборів — вулиця Первомайська, 42).
- Гірське – Бахмут (місце зборів – вулиця Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Водночас гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
- Вчора гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів, медикаментів та їжі не працювали.
- Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Нагадаємо, що в Україні розпочалась 50-та доба з початку широкомасштабного вторгнення Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, зберігається загроза ракетних ударів ворога по всій території Української держави.