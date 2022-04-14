14 квітня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила віцепрем’єрка міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

У цей четвер працюватимуть 9 маршрутів для евакуації:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324).

Попасна — Бахмут (місце зборів — вулиця Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце зборів – вулиця Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Водночас гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.