Про це повідомила віцепрем’єрка міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

У цей четвер працюватимуть 9 маршрутів для евакуації:

  • З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
  • Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324).
  • Попасна — Бахмут (місце зборів — вулиця Первомайська, 42).
  • Гірське – Бахмут (місце зборів – вулиця Гагаріна, 13).
  • Рубіжне – Бахмут.

Водночас гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.