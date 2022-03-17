Сьогодні, 17 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів і їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Коридори для евакуації населення

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш — Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя) — з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя.

З урахуванням великої кількості людей (жінки, діти та люди похилого віку), які виїжджають на особистому транспорті з міста Маріуполь, влада просить погодити можливість доставки палива для їх дозаправки автоцистерною з міста Запоріжжя.

З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка — Дружня — Загальці — Поташня — Пісківка — Мігалки — Біла Криниця — Хомівка — Березці — Радомишль — Поташня — Кочеров — Житомир). Автобуси для евакуації будуть відправлені із міста Житомир.

Із села Шевченкове Київської області до міста Бровари (Шевченкове — Рудня — Семиполки — Калетянське — Козелець — Остер — Крехаєв — Рожни — Пухівка — Погреби — Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Коридори для гуманітарних вантажів

Для міста Вовчанськ Харківської області (Вовчанськ — Симонівка — Рубіжне — Перемога — Шестаково — Харків). 6 автомобілів із продуктами та медикаментами будуть відправлені з міста Харків. Старший колони: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЕ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильович.

Для міста Гостомель Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка — Гореничі — Стоянка — Ірпінь — Гостомель.

Для міста Буча Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка — Гореничі — Стоянка — Капітанівка — Забуччя — Михайлівка-Рубежівка — Ворзель — Буча.

Для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари — Погреби — Пухівка — Рожни — Крехаєв — Остер — Козелець — Калетянське — Семиполки.

Для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари — Погреби — Пухівка — Рожни — Крехаєв — Остер — Козелець — Калетянське — Калита — Заворичі — Мокрець — Марківці.

Для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари — Погреби — Пухівка — Рожни — Крехаєв — Остер — Козелець — Калетянське — Калита — Опанасов.