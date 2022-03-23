Сьогодні, 23 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

– Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”.

– Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”. Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Запорізька область

З міста Пологи до Запоріжжя . Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.

. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя. З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул. Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Київська область

З селища Велика Димерка до Броварів . Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З селища Богданівка до Броварів . Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З міста Бородянка до міста Біла Церква . Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.

. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. З села Светильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер ім. Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.

Луганська область

З міста Рубіжне до міста Бахмут . Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

. Місце зборів – вулиця Чехова, 11. З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей: