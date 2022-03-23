Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
  • Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”.
  • Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Запорізька область

  • З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул. Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Київська область

  • З селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
  • З села Светильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер ім. Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.

Луганська область

  • З міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
  • З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

  • м. Лисичанськ – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
  • м. Сєвєродонецьк – проспект Хіміків, 28;
  • м. Гірське – вул. Гагарина, 13.