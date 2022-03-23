Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
- Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”.
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.
Запорізька область
- З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул. Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
Київська область
- З селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
- З села Светильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер ім. Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.
Луганська область
- З міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
- З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:
- м. Лисичанськ – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
- м. Сєвєродонецьк – проспект Хіміків, 28;
- м. Гірське – вул. Гагарина, 13.
- Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли Київ. Внаслідок чого пошкоджено будівлі у Шевченківському та Святошинському районах.
- Зокрема станом на 8 годину 23 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 121 дитина та понад 160 отримали поранення.
- Варто зазначити, що українські воїни ліквідували командира бригади морських піхотинців РФ, які планували штурмувати Одесу.
- Вночі, 23 березня, російські окупанти завдали авіаудари по автомобільному мосту Чернігова через річку Десна. Йдеться про міст, який сполучав Чернігів з Києвом.