Сьогодні, 29 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.

Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Планується, що до вечора вони дістануться міста.

Нагадуємо, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безплатне дозаправлення.

Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

(097)5515917

(050)4397529

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

З міста Мелітополь до міста Запоріжжя.

Автобуси й гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вулиця Алексєєва, 12

З міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС колона людей на приватному транспорті.

Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14. Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя вирушила колона вантажівок з гуманітарною допомогою.