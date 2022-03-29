Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.
Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Планується, що до вечора вони дістануться міста.
Нагадуємо, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безплатне дозаправлення.
Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52
- (097)5515917
- (050)4397529
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:
- (095)220-41-11
- (067)220-41-12
- 0800-503-508
З міста Мелітополь до міста Запоріжжя.
Автобуси й гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вулиця Алексєєва, 12
З міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС колона людей на приватному транспорті.
Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14. Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя вирушила колона вантажівок з гуманітарною допомогою.
- Також #Букви продовжують цикл історій людей про війну. Цього разу – історія фітнес тренерки та моделі Анни Мирної, якій вдалося вирватися із заблокованого російськими військами Маріуполя.
- Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр Пьотр Глінський, який займається прийняттям вимушено переміщених осіб в Польщі заявив, що держава прийматиме стільки українців, скільки необхідно.