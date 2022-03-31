Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
31 березня відкривається гуманітарний коридор із Маріуполя з транзитом через Бердянськ. Відправляють 45 автобусів для евакуації.
По маршруту до Маріуполя вирушають 45 автобусів: 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка, 17 автобусів вже виїхали із Запоріжжя.
Також для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації людей з Мелітополя до Запоріжжя. Для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодару до Запоріжжя.
На зворотному шляху в Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
- Також станом на 31 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 148 дітей та щонайменше 232 дитини отримали поранення.
- Зокрема до Організації Об’єднаних Націй надійшла інформація про застосування російськими військовими касетних боєприпасів в населених пунктах України щонайменше 24 рази.
- Відомо, що внаслідок руйнування 29 березня Миколаївської обласної державної адміністрації загинуло 16 людей.