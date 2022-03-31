31 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

31 березня відкривається гуманітарний коридор із Маріуполя з транзитом через Бердянськ. Відправляють 45 автобусів для евакуації.

По маршруту до Маріуполя вирушають 45 автобусів: 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка, 17 автобусів вже виїхали із Запоріжжя.

Також для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації людей з Мелітополя до Запоріжжя. Для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодару до Запоріжжя.

На зворотному шляху в Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.