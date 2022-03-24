Україна узгодила з РФ на 24 березня маршрут гуманітарних коридорів для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів.

Про це сповістила очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

Маріуполь – Запоріжжя

Для евакуації людей з Маріуполя буде працювати маршрут Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Пологи – Запоріжжя

Місце зборів: міська рада.

Мелітополь – Запоріжжя

Місце зборів: пожежна частина №9.

Велика Димерка – Бровари

Місце зборів: Будинок сільської ради на вулиці Бобрицька, 1.

Богданівка – Бровари

Місце зборів: сільської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 219.

Макарів – Житомир

Місце зборів: сільської ради, вул. Ростовського, 30.

Бервиця – Бровари

Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.