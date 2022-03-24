Про це сповістила очільниця МінТОТ Ірина Верещук.
- Маріуполь – Запоріжжя
Для евакуації людей з Маріуполя буде працювати маршрут Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
- Пологи – Запоріжжя
Місце зборів: міська рада.
- Мелітополь – Запоріжжя
Місце зборів: пожежна частина №9.
- Велика Димерка – Бровари
Місце зборів: Будинок сільської ради на вулиці Бобрицька, 1.
- Богданівка – Бровари
Місце зборів: сільської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 219.
- Макарів – Житомир
Місце зборів: сільської ради, вул. Ростовського, 30.
- Бервиця – Бровари
Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.
- Нагадаємо, ракетні удари, бомбардування та інші атаки з боку російської армії спричиняють гуманітарні катастрофи в мирних містах України. Одна з найбільших проблем – обмежений або відсутній доступ до питної води. Тому варто знати, як очищати її самостійно.
- Британський актор Орландо Блум, відомий ролями Леґоласа у “Володарі перснів” та Вільяма Тернера у “Піратах Карибського моря”, зустрів родини тимчасово переміщених українців у Молдові, як представник міжнародної організації із захисту прав та інтересів дітей UNICEF.