Україна узгодила з РФ на 25 березня декілька напрямків, де зможуть евакуюватися цивільні люди та куди зможуть доставити гуманітарні вантажі.

Про це сповістила Віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Маріуполь – Запоріжжя

Евакуація доступна для тих, хто виїжджає власним транспортом.

Бердянськ – Запоріжжя

Запланована централізована евакуація на 48 автобусах.

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

Також поблизу Бердянська заблокований бензовоз. Після його допуску в місто планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки:

проспект Східний, 4а

вул. Мелітопольське шосе, 87б

Мелітополь – Запоріжжя

Місце зборів: Пожежна частина № 9

Також до міста направлено гуманітарний вантаж.