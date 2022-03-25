Про це сповістила Віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
- Маріуполь – Запоріжжя
Евакуація доступна для тих, хто виїжджає власним транспортом.
- Бердянськ – Запоріжжя
Запланована централізована евакуація на 48 автобусах.
Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
Також поблизу Бердянська заблокований бензовоз. Після його допуску в місто планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.
Адреси для дозаправки:
проспект Східний, 4а
вул. Мелітопольське шосе, 87б
- Мелітополь – Запоріжжя
Місце зборів: Пожежна частина № 9
Також до міста направлено гуманітарний вантаж.
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