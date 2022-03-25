Про це сповістила Віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

  • Маріуполь – Запоріжжя 

Евакуація доступна для тих, хто виїжджає власним транспортом.

  • Бердянськ – Запоріжжя

Запланована централізована евакуація на 48 автобусах.

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

Також поблизу Бердянська заблокований бензовоз. Після його допуску в місто планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки:
проспект Східний, 4а
вул. Мелітопольське шосе, 87б

  • Мелітополь – Запоріжжя

Місце зборів: Пожежна частина № 9

Також до міста направлено гуманітарний вантаж.