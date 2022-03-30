Про це сповістила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- Бердянськ – Запоріжжя;
Для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ.
- Мелітополь – Запоріжжя;
Для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з Мелітополя.
- Енергодар – Запоріжжя;
Для проїзду колони людей на власному транспорті.
На зворотному шляху в місто до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
- Нагадаємо, українці, які внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ залишились без домівок, відтепер можуть подати заявку про пошкоджене майно у застосунку “Дія”.
- Унаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка. ВВП впав на третину.
- Відомо, що Міністерству соціальної політики виділили 10 мільярдів гривень для надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам. За програмою кошти можна витратити на проживання та оплату житлово-комунальних послуг.