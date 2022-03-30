30 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це сповістила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Бердянськ – Запоріжжя;

Для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ.

Мелітополь – Запоріжжя;

Для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з Мелітополя.

Енергодар – Запоріжжя;

Для проїзду колони людей на власному транспорті.

На зворотному шляху в місто до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.