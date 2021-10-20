Апарат Ради нацбезпеки і оборони України розробив глосарій із формулюваннями, за якими можна упізнати російську пропаганду, спрямовану проти нашої країни.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО. Сам глосарій доступний за посиланням.

В РНБО акцентували, що з метою просування російських пропагандистських стратегій та маніпулювання суспільної думкою спецслужби РФ проштовхують певні назви, терміни та словосполучення. Ці формулювання мають сприяти легітимізації псевдодержавних утворень в східній Україні та спробам анексії Криму.

Апарат РНБО разом з Національною академією наук України розробили відповідний “Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей”.

До нього увійшли 63 назви, терміни та словосполучення, що використовує російська пропаганда. До кожної позиції подано 1, 2 або більше відповідники, якими радять користуватися.

До прикладу, замість “київська влада” або “хунта” — уряд України чи Українська держава. Замість “народ Донбасу” — “мешканці ОРДЛО, що перебувають під тимчасовою окупацією Росії”.

Подано й терміни, пов’язані з іноземними країнами. Так, замість “Білорусія” варто вживати “Білорусь”, замість “Республіка Абхазія” — “окупована Росією грузинська територія, Абхазія” тощо.

Глосарієм пропонують послуговуватися органам державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору.