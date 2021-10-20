Про це повідомили в пресслужбі РНБО. Сам глосарій доступний за посиланням.
В РНБО акцентували, що з метою просування російських пропагандистських стратегій та маніпулювання суспільної думкою спецслужби РФ проштовхують певні назви, терміни та словосполучення. Ці формулювання мають сприяти легітимізації псевдодержавних утворень в східній Україні та спробам анексії Криму.
Апарат РНБО разом з Національною академією наук України розробили відповідний “Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей”.
До нього увійшли 63 назви, терміни та словосполучення, що використовує російська пропаганда. До кожної позиції подано 1, 2 або більше відповідники, якими радять користуватися.
До прикладу, замість “київська влада” або “хунта” — уряд України чи Українська держава. Замість “народ Донбасу” — “мешканці ОРДЛО, що перебувають під тимчасовою окупацією Росії”.
Подано й терміни, пов’язані з іноземними країнами. Так, замість “Білорусія” варто вживати “Білорусь”, замість “Республіка Абхазія” — “окупована Росією грузинська територія, Абхазія” тощо.
Глосарієм пропонують послуговуватися органам державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору.
- Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував статтю “Про історичну єдність росіян та українців”, у якій переконує, що Україна є “дітищем радянської епохи”, а на Донбасі — “громадянська війна” і “братовбивство”.