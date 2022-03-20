Про це повідомляє прес-служба ГУР МО України.

Українським розвідникам вдалося отримати доступ до списків військовослужбовців 31-го винищувального авіаційного полку (в/ч 75391) з міста Міллерово (Ростовська область РФ — ред.). У списку є 161 особа, серед яких є як самі військовослужбовці, як і їхні родичі. Розвідникам вдалося дізнатися імена, дати народження, паспортні дані, адресу проживання та ідентифікаційні коди цих осіб.

У ГУР МО наголошують, що всі винні у злочинах проти мирного населення України постануть перед судом та нестимуть відповідальність.