Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Відома інформація про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ Ростовської області.
У списку зазначена посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, особистий номер і код підрозділу військового. Всього в опублікованому переліку знаходиться 406 осіб.
Список командування виглядає так:
Ознайомитися з повним списком можна — тут.
- Також згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили “намагаються проводити наступальні операції” через “постійний опір України”, з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.
- Водночас держава-окупант Росія готує два варіанти ядерного шантажу. В обох випадках Росія має намір звинуватити в усьому Україну.
- Раніше за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час сьогоднішніх боїв під Києвом було знищено російського підполковника Захарова.
- Нагадаємо, українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Зокрема під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.