Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Відома інформація про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ Ростовської області.

У списку зазначена посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, особистий номер і код підрозділу військового. Всього в опублікованому переліку знаходиться 406 осіб.

Список командування виглядає так: 

Ознайомитися з повним списком можна — тут.