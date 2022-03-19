У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України опублікували список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирному населенню нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Відома інформація про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) міста Морозовськ Ростовської області.

У списку зазначена посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, особистий номер і код підрозділу військового. Всього в опублікованому переліку знаходиться 406 осіб.

Список командування виглядає так:

Ознайомитися з повним списком можна — тут.