Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Зазначається, що за допомогою супутника було проведено космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування росіян, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ та її союзників.

“Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників”, – мовиться у повідомленні відомства.

У розвідці наголосили, що завдяки проєкту, до якого долучилися мільйони українців, вдалося виявити та підтвердити близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема:

  • танки,
  • САУ,
  • ББМ,
  • гелікоптери,
  • ОТРК “Іскандер”,
  • ЗРК “С-300”,
  • ЗРГК “Панцир-С1”,
  • ворожі РЛС,
  • понтонні переправи,
  • катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

“Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі”, – резюмували у розвідці.