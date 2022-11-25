Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Зазначається, що за допомогою супутника було проведено космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування росіян, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ та її союзників.

“Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників”, – мовиться у повідомленні відомства.

У розвідці наголосили, що завдяки проєкту, до якого долучилися мільйони українців, вдалося виявити та підтвердити близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема:

танки,

САУ,

ББМ,

гелікоптери,

ОТРК “Іскандер”,

ЗРК “С-300”,

ЗРГК “Панцир-С1”,

ворожі РЛС,

понтонні переправи,

катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

“Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі”, – резюмували у розвідці.