Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
Зазначається, що за допомогою супутника було проведено космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування росіян, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ та її союзників.
“Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників”, – мовиться у повідомленні відомства.
У розвідці наголосили, що завдяки проєкту, до якого долучилися мільйони українців, вдалося виявити та підтвердити близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема:
- танки,
- САУ,
- ББМ,
- гелікоптери,
- ОТРК “Іскандер”,
- ЗРК “С-300”,
- ЗРГК “Панцир-С1”,
- ворожі РЛС,
- понтонні переправи,
- катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.
“Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі”, – резюмували у розвідці.
- Волонтер і телеведучий Сергій Притула розповів, що його фонд передав підрозділам Збройних сил України відремонтовану техніку, відновлення якої коштувало близько 7 мільйонів гривень.