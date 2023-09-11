Гурт Гайдамаки працює над записом альбому, створеного на вірші митців “Ростріляного відродження”. Багряний, Хвильовий, Осьмачка, Плужник, Драй-Хмара, Загул, Влизько, Семенко, Філіпович, Сосюра - знову голосно звучатимуть. Тепер на стрімінгових платформах, в ефірах радіостанцій, зі сцен фестивалів по всьому світу - й будуть почутими новими аудиторіями.

“Розстріляне відродження” —страшна сторінка в історії України, її культури і літератури, коли репресивна машина тоталітарного режиму лишила нас спадщини найталановитіших українців

літературно -мистецького покоління 20 –30-х років.

Цим альбомом Гайдамаки несуть меседж насамперед про відродження творчої спадщини України в новому форматі. Про нову можливість дізнаватись про своє й цінувати своє.

Олександр Ярмола, Гайдамаки:

“Ідея попрацювати з величезним доробком поетів “Розстріляного відродження” виникла кілька років тому, коли Соня Сотник запросила нас долучитись до проекту Радіо Рокс, в якому українські гурти виконували пісні на вірші поетів “Розстріляного відродження”.

Ми зробили одну пісню й зупинятись не хотіли. Ідея створити альбом одразу захопила мене, музиканти гурту підтримали, і я почав опрацьовувати творчу спадщину розстріляних та репресованих українських поетів покоління “Розстріляного відродження” у пошуках віршів для текстів пісень майбутнього проекту. Далі музика, репетиціі, студійна робота, які врешті перетворились на альбом “Тріумф Слова”.

Реалізувати задум з альбом було складно, бо це не комерційний матеріал, а насамперед мистецький проект, важливий для нас особисто і української культури.

Ми довго шукали партнерів, зупинялись через пандемію та повномасштабне вторгнення.

Двоє музикантів гурту Гайдамаки – гітарист Андрій Слєпцов та барабанщик Олег Ломаковський були в резерві морпіхів, тож з перших днів пішли воювати.

Цього літа ми отримали грантову підтримку Українського Культурного Фонду і можемо нарешті реалізувати “Тріумф Слова”.

Над музикою альбому “Тріумф Слова” працюють музиканти гурту Гайдамаки – вокаліст Олександр Ярмола, гітарист Андрій Слєпцов та басист Олексій Курбаков. Запис альбому відбувається в київській «Пропеллер Студіо», де зазвичай проходять репетиції гурту.

Зведення і майстеринг робить Віталій Розинко.

Олександр Ярмола, Гайдамаки, про музичну стилістику альбому “Тріумф Слова”:

“Поєднання класичного звучання “Гайдамаків” з формами стилю World Music та цифровими підкладками. Як приклад стилю – музичний формат двох спільних з польськими артистами “золотих” альбомів Гайдамаків – “Voo Voo i Haydamaky” та “Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky”.

Це окрема сторінка нашої творчості – художні альбоми. Не альбоми як збірка пісень, а концептуальні художні роботи – без огляду на формат та довжину пісень по часу.”

Олексій Курбаков, бас-гітарист гурту Гайдамаки:

“Сподіваюсь, ця платівка стане для слухачів ключем до справжніх скарбів української літератури першої половини 20 сторіччя.

Мета альбому “Тріумф Слова” – провести паралель між історичними подіями в часи тортур, репресій, голодомору, початку другої світової війни і тим, що відбувається зараз на тлі Війни з московією.

Хочеться показати, наскільки ми єдині в своїх думках та поглядах, наскільки схожі наші долі. Виклики, які українці мали сто років тому – ми маємо зараз. Ми єдині в прагненні бути щасливими, незалежними й нескореними. Тож працюємо далі. Слава Україні!”

Реліз першого синглу з альбому “Тріумф Слова” заплановано на вересень цього року, весь альбом, який складатиметься з 10 пісень, презентують у жовтні 2023.

Проект буде реалізовано за підтримки Українського Культурного Фонду

Автори альбому “Тріумф Слова”:

«ЛЕБЕДІ» (М.Драй-Хмара – А.Слєпцов, О.Ярмола)

«МОЛОДІ СЕРЦЯ» (Д.Загул – О.Ярмола, А.Слєпцов)

«ВЕСЛЯР» (М.Хвильовий – О.Курбаков, О.Ярмола)

«ЕЛЬДОРАДО» (О.Влизько – О.Курбаков, О.Ярмола)

«РІВНОВАГА» (Є.Плужник – О.Ярмола)

«ТІНІ» (М.Семенко – А.Слєпцов)

«ДУМА» (Т.Осьмачка – А.Слєпцов, О.Ярмола)

«МОНОМАХ» (П.Філіпович – О.Ярмола)

«ГУЛЯЙ-ПОЛЕ» (І.Багряний – А.Слєпцов)

«ГАЙДАМАКА» (В.Сосюра – О.Курбаков, О.Ярмола)

Відеокоментарі Гайдамаків про альбом:

Гітарист Андрій Слєпцов – https://www.facebook.com/reel/316799947489757

Бандурист Юрко Миронець – https://www.facebook.com/reel/649005877203600

Бас-гітарист Олексій Курбаков – https://www.facebook.com/reel/215679121188528

Фото – https://drive.google.com/drive/folders/1ionnLEFBXL1zGj-D1S_fXlsOT_90H4wy

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