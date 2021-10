Відео з’явилося на Youtube-каналі гурту.

14 жовтня рок-гурт KARNA презентував відео-комікс на пісню “Бойко”.

“Захисникам України присвячується! Слава Україні!”, – написав гурт на своїй сторінці в Instagram.

Трек записаний у Львові, а автором коміксу є львівський художник Сильвестр Ференц.

У пісні можна почути запис фрагменту промови Вінстона Черчілля. Він виголосив її в Лондоні наприкінці 1942 року, святкуючи перемогу союзників під Ель-Аламейном: “Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning” (Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця. Але, можливо, це кінець початку, – укр. версія).