Сьогодні, 15 квітня 2023 року американський рок-гурт Metallica вперше випустив новий альбом з 2016 року.

Про це свідчить відповідна публікація у Twitter групи.

Як пише музичний журнал Pitchfork, у 77-хвилинному марафоні 72 Seasons слухачі отримають все, що можуть побажати від альбому Metallica у 2023 році, і навіть більше.

Однією з головних відмінностей між Metallica у 2023 та 1983 роках є тематика, яка тепер зосереджена на тому, аби “подолати особистих демонів, а не слідувати їхнім прикладам”, зауважує Pitchfork.

Загалом в альбомі 72 Seasons міститься 12 треків.

“Це перші 18 років життя людини, коли відбувається формування її особистості”, — казав гітарист та вокаліст гурту Джеймс Гетфілд.