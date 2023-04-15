Про це свідчить відповідна публікація у Twitter групи.
Як пише музичний журнал Pitchfork, у 77-хвилинному марафоні 72 Seasons слухачі отримають все, що можуть побажати від альбому Metallica у 2023 році, і навіть більше.
Однією з головних відмінностей між Metallica у 2023 та 1983 роках є тематика, яка тепер зосереджена на тому, аби “подолати особистих демонів, а не слідувати їхнім прикладам”, зауважує Pitchfork.
Загалом в альбомі 72 Seasons міститься 12 треків.
“Це перші 18 років життя людини, коли відбувається формування її особистості”, — казав гітарист та вокаліст гурту Джеймс Гетфілд.
⚠️ 72 SEASONS IS HERE! ⚠️
LISTEN NOW 🎧 https://t.co/JoINY2ObVR pic.twitter.com/2xLN5yq8C7
— Metallica (@Metallica) April 14, 2023
- Легендарний метал-гурт Metallica передав на допомогу українцям, вимушеним покинути країну через війну, 500 тисяч доларів. Кошти спрямують для забезпечення продуктами та їжею.